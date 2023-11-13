https://sputnik-georgia.ru/20231113/nepriemlemo-i-trevozhno---premer-gruzii-raskritikoval-zayavlenie-prezidenta-o-si-tszinpine-284181133.html

Неприемлемо и тревожно - премьер Грузии раскритиковал заявление президента о Си Цзиньпине

Неприемлемо и тревожно - премьер Грузии раскритиковал заявление президента о Си Цзиньпине

Президент Грузии уже не в первый раз своими оценками ставит в неловкое положение международный имидж Грузии, отметил премьер 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T15:47+0400

2023-11-13T15:47+0400

2023-11-13T15:54+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

китай

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в отношении председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина неприемлемо и тревожно, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Китая Чжоу Цзянем. Ранее президент Грузии в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы. По мнению премьер-министра, такая риторика Зурабишвили противоречит отношению властей Грузии и грузинского народа к Китаю, не соответствует духу дружественного, стратегического партнерства между двумя странами, а также вредит существующим дружественным и партнерским отношениям между двумя странами. Ответный шаг – Китай может отменить визы для граждан Грузии>>По словам премьер-министра, к сожалению, это не первый случай, когда президент Грузии в нарушение Конституции и во вред государственным интересам осуществляет отдельные действия и дает собственные оценки по международным вопросам, которые не совпадают с позицией правительства, из-за чего она ставит в неловкое положение международный имидж Грузии. Как отметил премьер, непосредственно публичное грубое нарушение норм Конституции стало причиной инициирования правящей командой импичмента Зурабишвили. По словам премьер-министра, Грузия является парламентской республикой, где президент не реализует внешнюю политику страны. Реализация внешней политики страны в Грузии является эксклюзивной компетенцией правительства Грузии, и такой мандат грузинский народ дал только правительству Грузии. Соответственно, заявление президента Грузии даже формально не выражает отношения властей Грузии к китайскому государству и его лидеру, подчеркнул Гарибашвили. . Премьер-министр выразил сожаление, а также надежду на то, что заявление президента не повлияет и не нанесет ущерб исключительно положительной исторической динамике отношений между Грузией и Китаем. В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Грузия не сможет получить должной выгоды от стратегического партнерства с Китаем?>>Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Импичмент президентаПравящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , си цзиньпин, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, китай, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента