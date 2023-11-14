Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231114/gruzinskoe-vino-predstavili-na-mezhdunarodnoy-vystavke-naturalnykh-vin-v-nyu-yorke-284202229.html
Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке
Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке
Организатор выставки – одна из 50 самых влиятельных женщин в мире вина 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T12:47+0400
2023-11-14T12:47+0400
грузия
новости
экономика
нью-йорк
национальное агентство вина
грузинское вино
вино и виноделие грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0e/284201836_0:287:1535:1150_1920x0_80_0_0_6bbd98e532f99a624a846a95d5af0dfe.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Вина из Грузии были представлены на международной выставке натуральных вин RAW Wine (The Artisan Wine Fair), которая прошла в Нью-Йорке, сообщает Национальное агентство вина. В выставке, которая проходила 12-13 ноября, приняли участие 13 компаний и погребов из Грузии, производящих вино в "квеври" (глиняный кувшин – ред.). У гостей мероприятия была возможность ознакомиться с грузинскими винами, древнейшими традициями виноделия, культурой и историей напитка. По словам грузинских виноделов, как профессионалы, так и любители вина проявили большой интерес в отношении грузинского вина. Международные выставки делают грузинское вино еще популярнее – министр&gt;&gt;Традиционно на выставке RAW Wine собираются производители натуральных и биодинамических вин высокого качества. Организатором выставки является известный французский магистр вина Изабель Лежерон – одна из 50 самых влиятельных женщин в мире вина (по версии The Drinks Business), единственная женщина-магистр вина (MW) во Франции, обладательница таких наград, как "Женщина года в мире вина" (Wine Woman of the Year) и Madame Bollinger award for Excellence in Tasting. Последние годы Лежерон посвятила исследованию и развитию натурального виноделия. Выставка RAW WINE призвана объединить всех тех людей, которые производят натуральные вина. Для налаживания контактов и обмена опытом организовываются ярмарки по всему миру, чтобы продемонстрировать производителей. За плечами выставки более 30 ярмарок. Натуральное вино – движение в виноделии, производство вина простыми или традиционными способами. Оно изготовляется органически, с помощью пермакультуры и производится без добавки или удаления чего-то из погреба. Не используются никакие технологические добавки, ни плотная фильтрация, ни очистка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
нью-йорк
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0e/284201836_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_93b824d78d4972322d8991a17499fe88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, нью-йорк, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, нью-йорк, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии

Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке

12:47 14.11.2023
© National Wine Agency of GeorgiaВина из Грузии были представлены на международной выставкк натуральных вин RAW Wine (The Artisan Wine Fair)
Вина из Грузии были представлены на международной выставкк натуральных вин RAW Wine (The Artisan Wine Fair) - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2023
© National Wine Agency of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Организатор выставки – одна из 50 самых влиятельных женщин в мире вина
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Вина из Грузии были представлены на международной выставке натуральных вин RAW Wine (The Artisan Wine Fair), которая прошла в Нью-Йорке, сообщает Национальное агентство вина.
В выставке, которая проходила 12-13 ноября, приняли участие 13 компаний и погребов из Грузии, производящих вино в "квеври" (глиняный кувшин – ред.). У гостей мероприятия была возможность ознакомиться с грузинскими винами, древнейшими традициями виноделия, культурой и историей напитка.
По словам грузинских виноделов, как профессионалы, так и любители вина проявили большой интерес в отношении грузинского вина.
Международные выставки делают грузинское вино еще популярнее – министр>>
Традиционно на выставке RAW Wine собираются производители натуральных и биодинамических вин высокого качества. Организатором выставки является известный французский магистр вина Изабель Лежерон – одна из 50 самых влиятельных женщин в мире вина (по версии The Drinks Business), единственная женщина-магистр вина (MW) во Франции, обладательница таких наград, как "Женщина года в мире вина" (Wine Woman of the Year) и Madame Bollinger award for Excellence in Tasting.
Последние годы Лежерон посвятила исследованию и развитию натурального виноделия.
Выставка RAW WINE призвана объединить всех тех людей, которые производят натуральные вина. Для налаживания контактов и обмена опытом организовываются ярмарки по всему миру, чтобы продемонстрировать производителей. За плечами выставки более 30 ярмарок.
Натуральное вино – движение в виноделии, производство вина простыми или традиционными способами. Оно изготовляется органически, с помощью пермакультуры и производится без добавки или удаления чего-то из погреба. Не используются никакие технологические добавки, ни плотная фильтрация, ни очистка.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0