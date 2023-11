https://sputnik-georgia.ru/20231114/gruzinskoe-vino-predstavili-na-mezhdunarodnoy-vystavke-naturalnykh-vin-v-nyu-yorke-284202229.html

Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке

Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке

Организатор выставки – одна из 50 самых влиятельных женщин в мире вина 14.11.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Вина из Грузии были представлены на международной выставке натуральных вин RAW Wine (The Artisan Wine Fair), которая прошла в Нью-Йорке, сообщает Национальное агентство вина. В выставке, которая проходила 12-13 ноября, приняли участие 13 компаний и погребов из Грузии, производящих вино в "квеври" (глиняный кувшин – ред.). У гостей мероприятия была возможность ознакомиться с грузинскими винами, древнейшими традициями виноделия, культурой и историей напитка. По словам грузинских виноделов, как профессионалы, так и любители вина проявили большой интерес в отношении грузинского вина. Международные выставки делают грузинское вино еще популярнее – министр>>Традиционно на выставке RAW Wine собираются производители натуральных и биодинамических вин высокого качества. Организатором выставки является известный французский магистр вина Изабель Лежерон – одна из 50 самых влиятельных женщин в мире вина (по версии The Drinks Business), единственная женщина-магистр вина (MW) во Франции, обладательница таких наград, как "Женщина года в мире вина" (Wine Woman of the Year) и Madame Bollinger award for Excellence in Tasting. Последние годы Лежерон посвятила исследованию и развитию натурального виноделия. Выставка RAW WINE призвана объединить всех тех людей, которые производят натуральные вина. Для налаживания контактов и обмена опытом организовываются ярмарки по всему миру, чтобы продемонстрировать производителей. За плечами выставки более 30 ярмарок. Натуральное вино – движение в виноделии, производство вина простыми или традиционными способами. Оно изготовляется органически, с помощью пермакультуры и производится без добавки или удаления чего-то из погреба. Не используются никакие технологические добавки, ни плотная фильтрация, ни очистка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

