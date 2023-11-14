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Иностранец пытался ввезти в Грузию золотые украшения на $60 тысяч
Иностранец пытался ввезти в Грузию золотые украшения на $60 тысяч
Нарушитель спрятал золотые украшения под одеждой 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T14:14+0400
2023-11-14T14:14+0400
2023-11-14T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну порядка 1,7 кг незадекларированных золотых украшений на общую сумму более 163 тысяч лари (около 60 тысяч долларов), сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Инцидент произошел на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Иностранец упаковал изделия из золота в шесть небольших упаковок и спрятал их под одеждой. Таможенники обыскали также грузовик, которым управлял нарушитель. Материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия
новости, грузия, происшествия
Иностранец пытался ввезти в Грузию золотые украшения на $60 тысяч
Нарушитель спрятал золотые украшения под одеждой
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну порядка 1,7 кг незадекларированных золотых украшений на общую сумму более 163 тысяч лари (около 60 тысяч долларов), сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Инцидент произошел на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Иностранец упаковал изделия из золота в шесть небольших упаковок и спрятал их под одеждой. Таможенники обыскали также грузовик, которым управлял нарушитель.
Материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.