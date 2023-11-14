https://sputnik-georgia.ru/20231114/kak-gruziya-budet-vypolnyat-novye-usloviya-es---obyasnenie-lidera-pravyaschey-partii-284219776.html

Как Грузия будет выполнять новые условия ЕС – объяснение лидера правящей партии

Как Грузия будет выполнять новые условия ЕС – объяснение лидера правящей партии

Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Власти Грузии начинают консультации по темам оговорок для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. При этом лидер правящей партии не уточнил, что решится через пять месяцев. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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