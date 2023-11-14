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Как Грузия будет выполнять новые условия ЕС – объяснение лидера правящей партии
Как Грузия будет выполнять новые условия ЕС – объяснение лидера правящей партии
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T22:33+0400
2023-11-14T22:33+0400
2023-11-14T22:51+0400
грузия
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ираклий кобахидзе
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Власти Грузии начинают консультации по темам оговорок для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. При этом лидер правящей партии не уточнил, что решится через пять месяцев. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз
Как Грузия будет выполнять новые условия ЕС – объяснение лидера правящей партии
22:33 14.11.2023 (обновлено: 22:51 14.11.2023)
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Власти Грузии начинают консультации по темам оговорок для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие.
"Мы уже начинаем консультации по этим темам. У нас впереди еще одна парламентская сессия, и есть достаточно времени – пять месяцев, чтобы продолжить работу по всем темам, о чем у нас будут консультации с представителями Еврокомиссии. Времени достаточно, и, естественно, работа продолжится", – сказал Кобахидзе.
При этом лидер правящей партии не уточнил, что решится через пять месяцев.
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.