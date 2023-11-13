https://sputnik-georgia.ru/20231113/predsedatel-parlamenta-gruzii-razveyal-mify-o-statuse-kandidata-v-es-284188299.html

Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС

Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС

Рекомендация Еврокомиссии предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС является историческим решением, заявил спикер парламента 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили опубликовал статью под названием "Пять мифов о статусе кандидата Грузии в ЕС", чтобы развеять предположения, которые, по утверждению спикера, придумали и распространили в последние несколько месяцев и которые "родились из дезинформации, политических предубеждений и неправильных представлений". Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС. "К сожалению, день, который должен был стать моментом национального единства, был омрачен постоянными попытками оппозиции дискредитировать роль власти в этом достижении. Эти попытки основаны на мифах, направленных на дискредитацию правительства Грузии, и, несмотря на их беспочвенность и клеветнический характер, требуют ответов", – отметил Папуашвили. Миф №1: Правительство Грузии очень мало сделало для получения статуса кандидата Главный миф, по словам Папуашвили, заключается в том, что Грузия получила статус кандидата, не выполнив должным образом 12 приоритетов, установленных Еврокомиссией в июне 2022 года. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Парламентские рабочие группы, комитеты и аппарат проделали огромный объем работы – для исполнения рекомендаций ЕС было принято почти сто законов, что, по словам Папуашвили, составляет треть всей парламентской деятельности. Все это было достигнуто в тесной координации с исполнительной властью, включая министерства, агентства и дипломатический корпус, подчеркнул он. "Большая часть проделанной работы обычно могла быть не сразу заметна наблюдателю извне, хотя в Брюсселе и в европейских столицах прекрасно знали о том, что было достигнуто", – написал Папуашвили. Страны ЕС поддерживают получение Грузией статуса кандидата – премьер-министр >>Как отметил Папуашвили, в большинстве случаев приоритеты, установленные ЕС, изначально были несколько неточными и расплывчатыми, парламент и правительство Грузии произвели их концептуализацию и поместили в более или менее точные и поддающиеся проверке рамки, поделившись ими со своими европейскими партнерами, чтобы гарантировать, что приоритеты будут выполнены в течение полутора лет. По его словам, новые приоритеты означают, что комиссия признает, что большинство предыдущих рекомендаций были выполнены или нуждаются в формулировке по-новому для дальнейшей, более детальной работы. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. Миф №2: Народ заслужил статус, а не правительство В такой демократической стране, как Грузия, правительство действует в соответствии с волей народа, отметил Папуашвили, добавив, что принятие грузинским правительством европейской перспективы, а затем и статуса кандидата является подтверждением этого. Кроме того, по словам спикера парламента, даже "разделяя софистический аргумент о разделении правительства и народа, не выдерживает критики в адрес Грузии". Согласно всем опросам общественного мнения, грузинские избиратели в подавляющем большинстве поддерживают правящую "Грузинскую мечту" по отношению к оппозиции, иногда даже по отношению ко всей оппозиции вместе взятой, подчеркнул Папуашвили. "Попытка оппозиции отделить грузинский народ от правительства привела к тому, что один из зарубежных критиков даже высокомерно назвал рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата "подарком", что, пожалуй, было более унизительным для Евросоюза, чем для грузинского общества", – отметил Папуашвили. Миф №3: Правительство Грузии дистанцировалось от Европы Глава грузинского законодательного органа напомнил, что в новой редакции Конституции, принятой в 2018 году, "Грузинская мечта" ввела двойное положение о европейской и евроатлантической интеграции в ЕС и НАТО соответственно. Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое также включало в себя глубокое и всеобъемлющее торговое соглашение. Кроме того, как отметил Папуашвили, Грузия добились и успешно сохраняет безвизовый режим между Грузией и ЕС. Наконец, в прошлом году страна получила европейскую перспективу. "Все эти достижения являются результатом сильной политической воли властей и эффективности постоянно развивающихся государственных институтов", – отметил Папуашвили. Миф №4: Оппозиция многое сделала для получения статусаПо оценке Папуашвили, вышесказанное представляет собой самый порочный и циничный миф. Как отметил глава парламента, оппозиция, особенно "радикальная оппозиция", сначала пыталась саботировать работу над 12 приоритетами ЕС, а затем – преуменьшить ее важность. "Радикальной оппозицией" представители правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Часть оппозиционных партий, в том числе "Нацдвижение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций ЕС, заявив, что вся эта работа – фикция. Власти Грузии не раз заявляли, что "радикальная оппозиция" препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС, чтобы в дальнейшем устроить дестабилизацию и добиться тем самым смены власти. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>"Правда, конечно, не на стороне наших оппонентов. Парламентская работа по 12 приоритетам проводилась в рабочих группах и парламентских комитетах. Участие оппозиции (или, скорее, неучастие) – это вопрос, который очень легко оценить качественно и количественно. Простой анализ показывает, что вклад оппозиции был, мягко говоря, очень скромным", – отметил Папуашвили. По его словам, напротив, "радикальная оппозиция" стремилась нанести ущерб этому процессу. Их расчет, как отметил Папуашвили, состоял в том, что невыполнение 12 рекомендаций приведет к невозможности получения статуса кандидата. Они не участвовали в подавляющем большинстве процессов голосования, необходимых для принятия необходимого законодательства в соответствии с рекомендациями ЕС. Проверить вышесказанное очень просто, добавил глава парламента. "Кроме того, многие из них не жалели сил на поездки за границу и принижение усилий властей. Оппозиция потерпела неудачу в европейских столицах и в Еврокомиссии, но оказалась более "успешной" в Европарламенте, который является политическим органом ЕС, наиболее подверженным политическому влиянию и предвзятости", – отметил Папуашвили. Глава грузинского законодательного органа также отметил, что, к сожалению, некоторые политически предвзятые неправительственные организации тесно сотрудничали с "радикалами". "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>По словам Папуашвили, определенные приоритеты ЕС, которые требовали включенности оппозиции и гражданского общества, оказались, мягко говоря, более проблематичными – оппозиция, особенно "радикальная" ее часть, препятствовала процессу их реализации. "Таковы были случаи деполяризации и вовлечения гражданского общества в процесс принятия решений. Даже когда относительно умеренные оппозиционные парламентарии сотрудничали с властями, они подвергались систематическому буллингу со стороны своих радикальных коллег и некоторых политически предвзятых НПО", – написал Папуашвили. Как отметил Папуашвили, в тех случаях, когда гражданское общество проявляло интерес и намерение сотрудничать, власти вовлекали его в этот процесс. Однако, к сожалению, по словам Папуашвили, некоторые политически предвзятые НПО вышли из процесса и атаковали власти извне. Миф №5: Статус кандидата связан с геополитикой, а не с достижениями Грузии Геополитические факторы создают благоприятную или сложную обстановку, хотя, по мнению Папуашвили, от властей зависит, используют ли они эти обстоятельства в свою пользу. "Изменения в международной политике влияют на прогресс Грузии в направлении Европы", – написал Папуашвили. Как отметил Папуашвили, события на Украине нельзя рассматривать как возможность для Грузии. По его оценке, это "еще больше усугубило и без того сложные вызовы безопасности для нашей страны". По мнению спикера парламента, представлять события на Украине как возможность для Грузии аморально. "Да, это изменило геополитику, но мы не должны забывать, что Грузия всегда была лидером в формате Восточного партнерства с момента его создания и остается таковой, согласно всем данным", – подчеркнул Папуашвили. По его словам, самое главное, что геополитика не менялась с июня 2022 года, когда заключение Европейской комиссией о предоставлении Грузии статуса кандидата было отрицательным. "Соответственно, если спросить риторически, как геополитика только сейчас оказалась на нашей стороне, без улучшения Грузией своих достижений", – отметил Папуашвили. Что ждет нас впереди? В заключении глава законодательного органа отметил, что, учитывая вышеизложенное, величайшим достижением, которое останется в истории, является решение Еврокомиссии, а не его политизация. "Впереди еще много работы. Хорошо, что коммуникация с ЕС вокруг новых девяти рекомендаций на этот раз структурирована лучше, чем это было раньше. Это позволяет нам быть хорошо осведомленными о рекомендациях, чтобы наш прогресс можно было лучше измерить и подтвердить", – написал Папуашвили. Глава парламента уверен, что существующий структурированный диалог с ЕС сделает будущий прогресс Грузии более эффективным. Грузия достойно получит статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты" >>Особенно интересным является новое мнение о дезинформации, которое, по словам Папуашвили, может оказаться решающим для политического развития Грузии. Это новое предложение приемлемо для грузинских властей, отметил он. "Манипуляция, создание неправильных восприятий и прямая дезинформация – это пороки, которые отравляли политический климат Грузии в последние годы. Борьба с дезинформацией станет самым важным шагом вперед на пути к прекращению поляризации и радикализации в грузинской политике. Снижение уровня дезинформации поможет нам укрепить демократию и быстрее продвигаться к ЕС", – отметил он. По словам главы законодательного органа, правительство Грузии решило достичь максимума на пути европейской интеграции Грузии в ближайшие годы. Среди девяти шагов, озвученных Еврокомиссией, для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Также среди рекомендаций – завершение избирательных реформы и заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, еврокомиссия, нато, парламент грузии, грузия - евросоюз