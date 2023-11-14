https://sputnik-georgia.ru/20231114/kaladze-nazval-lidera-oppozitsionnoy-partii-lelo-agentom-284208872.html

Каладзе назвал лидера оппозиционной партии "Лело" агентом

Каладзе назвал лидера оппозиционной партии "Лело" агентом

Большое несчастье, когда о национальных интересах Грузии говорят люди, которые являются агентами, считает Каладзе 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T15:55+0400

2023-11-14T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, назвал лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе агентом, который вредит национальным интересам страны.Хазарадзе после визита в США в интервью "Голосу Америки" заявил, что не желает, чтобы кто-либо подвергался санкциям, но при этом добавил, что когда речь идет о Грузии и ее национальных интересах, то "все методы приветствуются". На парламентских выборах 2024 года грузинский народ ответит этим конкретным политическим партиям, добавил Каладзе. Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий с поддержкой в 55%. На втором месте "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Что касается "Лело для Грузии", то вместе с коалицией "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", партия разделяет третье с поддержкой в 4%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Санкции США и Грузия США в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии>>Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, отар парцхаладзе, каха каладзе, мамука хазарадзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия