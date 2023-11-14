https://sputnik-georgia.ru/20231114/kolledzhi-v-gruzii-budut-obyazany-vvesti-inklyuzivnoe-obrazovanie-284220883.html

Колледжи в Грузии будут обязаны ввести инклюзивное образование

Колледжи в Грузии будут обязаны ввести инклюзивное образование

Изменения в уставе разрешили профессиональным колледжам напрямую сотрудничать с иностранными учебными заведениями 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министерство образования изменило уставы всех 11 профессиональных колледжей, находящихся на государственном финансировании. Согласно изменениям в уставе, каждый колледж будет обязан обеспечить возможность инклюзивного образования и создать для этого все условия. Кроме того, изменения в уставе разрешили колледжам напрямую сотрудничать с иностранными учебными заведениями и с согласованием министерства интегрировать профессиональное образование в систему общего образования. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии >>В Грузии ведется реформа профессионального образования для его интегрирования в систему высшего и среднего образования. На сегодняшний день колледжи в Грузии обеспечивают лишь профессиональное образование и не являются альтернативой обучения в старших классах общеобразовательной школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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