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Колледжи в Грузии будут обязаны ввести инклюзивное образование
Колледжи в Грузии будут обязаны ввести инклюзивное образование
Изменения в уставе разрешили профессиональным колледжам напрямую сотрудничать с иностранными учебными заведениями 14.11.2023, Sputnik Грузия
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образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министерство образования изменило уставы всех 11 профессиональных колледжей, находящихся на государственном финансировании. Согласно изменениям в уставе, каждый колледж будет обязан обеспечить возможность инклюзивного образования и создать для этого все условия. Кроме того, изменения в уставе разрешили колледжам напрямую сотрудничать с иностранными учебными заведениями и с согласованием министерства интегрировать профессиональное образование в систему общего образования. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии &gt;&gt;В Грузии ведется реформа профессионального образования для его интегрирования в систему высшего и среднего образования. На сегодняшний день колледжи в Грузии обеспечивают лишь профессиональное образование и не являются альтернативой обучения в старших классах общеобразовательной школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, образование в грузии
грузия, новости, общество, образование в грузии

Колледжи в Грузии будут обязаны ввести инклюзивное образование

23:20 14.11.2023
© photo: Sputnik / StringerМинистерство образования Грузии
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Изменения в уставе разрешили профессиональным колледжам напрямую сотрудничать с иностранными учебными заведениями
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министерство образования изменило уставы всех 11 профессиональных колледжей, находящихся на государственном финансировании.
Согласно изменениям в уставе, каждый колледж будет обязан обеспечить возможность инклюзивного образования и создать для этого все условия.
Кроме того, изменения в уставе разрешили колледжам напрямую сотрудничать с иностранными учебными заведениями и с согласованием министерства интегрировать профессиональное образование в систему общего образования.
Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии >>
В Грузии ведется реформа профессионального образования для его интегрирования в систему высшего и среднего образования.
На сегодняшний день колледжи в Грузии обеспечивают лишь профессиональное образование и не являются альтернативой обучения в старших классах общеобразовательной школы.
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