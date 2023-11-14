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Левиль станет очагом культурного сотрудничества Грузии и Франции – посол

Левиль станет очагом культурного сотрудничества Грузии и Франции – посол

Грузинские деятели искусства смогут проходить стажировку в поместье Левиль по Парижем, которое было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинское поместье во Франции Левиль станет очагом культурного сотрудничества между двумя странами, для этого будут проводиться программы по обмену между представителями сферы культуры, заявил посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отправилась в Париж на встречу с французской коллегой Римой Абдул-Малак, на которой также присутствовал посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе значимость поместья Левиль. На встрече министров особое внимание было уделено образованию и профессиональной подготовке, необходимым для сохранения и защиты музейного и культурного наследия. Важно, что министерство заинтересовано в формировании, подготовке или переподготовке молодых кадров во Франции в направлении реставрации, архитектуры, сохранения культурного наследия, отметили в ведомстве.Министр культуры Франции выразила готовность предпринять шаги в этой области в следующем году.В ходе встречи Тея Цулукиани также рассказала о культурных достижениях Грузии, в том числе о том, что в 2023 году в Левиле впервые прошел фестиваль грузинского искусства и культуры, в котором приняли участие грузинские хоры, ансамбли и театры. Цулукиани отметила, что фестиваль будет проходит ежегодно, а его цель – популяризация грузинской культуры во Франции. Грузинское поместье Левиль под Парижем - завершен очередной этап ремонтных работ>>Также министерство готово принять грузинских и французских художников в поместье Левиль в рамках программы стажировок и провести совместные проекты. Внимание было уделено и масштабной выставки всемирно известного грузинского художника Нико Пиросмани, которые успешно прошли в Дании и Швейцарии. В Фонде Бейлера в Швейцарию экспозиция продлится до 24 января 2024 года. Разговор коснулся также фестиваля, посвященного грузинской культуре "Европалия - Грузия", где европейское сообщество посещает две масштабные и исторически значимые выставки национальных сокровищ: "Авангард в Грузии – 1900-1936" и "Грузия – место встречи". В конце встречи обе стороны заявили, что готовы тесно сотрудничать и планировать больше совместных культурных мероприятий в Грузии и Франции. Министр культуры Тея Цулукиани пригласила министра культуры Франции Риму Абдул-Малак в Грузию с ответным визитом.История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, франция, париж, швейцария, тея цулукиани, нико пиросмани