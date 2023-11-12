https://sputnik-georgia.ru/20231112/gruzinskoe-pomeste-levil-po-parizhem---zavershen-ocherednoy-etap-remontnykh-rabot-284159759.html

Грузинское поместье Левиль под Парижем - завершен очередной этап ремонтных работ

Грузинское поместье Левиль под Парижем - завершен очередной этап ремонтных работ

На территории усадьбы восстановлено еще несколько зданий и обустроено шесть жилых помещений студийного типа 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T15:39+0400

2023-11-12T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Работы по восстановлению дома командира отряда грузинских бронепоездов и коменданта железной дороги Владимира Гогуадзе и его супруги Наметии (т. н. Дом караульных) в грузинском поместье Левиль под Парижем завершены – отремонтированы крыша и фасад здания, заменена черепица, сообщает пресс-служба Минкультуры Грузии. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. На территории усадьбы восстановлено еще несколько зданий и обустроено шесть жилых помещений студийного типа, которые будут использоваться под резиденции для творческих работ. В то же время идет восстановление и реставрация каменной ограды усадьбы, которая завершится в этом году. Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год >>Недавно завершился ремонт усадьбы, библиотеки и резиденции полковника Церетели. Примечательно, что до начала этих работ была проведена диагностика зданий и сооружений поместья Левиль на предмет содержания асбеста, поскольку французское законодательство предусматривает такую экспертизу перед началом любого строительства или ремонта. В ноябре в усадьбе планируется высадить саженцы различных растений, в том числе роз. В 2022 году сотрудники Министерства культуры завершили инвентаризацию усадьбы Левиль. На чердаке поместья в течение многих лет протекала вода, что повредило чердак и все здание, поэтому до начала восстановления здания, в ноябре 2021 и 2022 годов, усилиями министерства культуры была отремонтирована крыша мансарды. Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>До сентября 2026 года на территории шато Левиль обустроят Грузинскую академию Левиля, музейно-архивное пространство, библиотеку, конференц-зал, медиатеку и грузинский уголок (необходимые компоненты для продвижения грузинской оды, виноградника, квеври и грузинского вина). В поместье Левиль, огороженный старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, построены аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет>>Кроме поместья, в Ливиле есть и кладбище Левиль-сюр-Орж (Leuville-sur-Orge), которое находится на территории поместья, где покоится прах сотен эмигрантов. Здесь похоронены видные политические и культурные деятели Грузии. Среди них политики Ноэ Жордания, Евгений Гегечкори, Спиридон Кедия, писатели – Григол Робакидзе, Виктор Нозадзе, Тамар и Акакий Папава, художники – Феликс Варламишвили и Вано Энукидзе, артист итальянского кинематографа Андрэ Рехвия (Андрия Рехвиашвили), ученый Михако Церетели, генералы – Шакро Бакрадзе, Александр Закариадзе, Вано Джапаридзе, поэт Илья Зданевич со второй женой, нигерийской поэтессой Ибиронке Акинсемоин-Зданевич и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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