https://sputnik-georgia.ru/20231114/passazhiry-tbilisskogo-aeroporta-smogut-registrirovatsya-na-reys-samostoyatelno-284203607.html
Пассажиры Тбилисского аэропорта смогут регистрироваться на рейс самостоятельно
Пассажиры Тбилисского аэропорта смогут регистрироваться на рейс самостоятельно
Стенды дают пассажирам возможность зарегистрироваться на рейс, выбрать место и распечатать посадочный талон за несколько часов до вылета 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T13:55+0400
2023-11-14T13:55+0400
2023-11-14T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Пассажиры Тбилисского международного аэропорта теперь могут воспользоваться услугой автоматизированной регистрации Self-Check in Kiosks и самостоятельно пройти ряд процедур, сообщили в пресс-службе TAV Georgia. Управляющая компания международными аэропортами Тбилиси и Батуми TAV Georgia инвестировала до 150 тысяч лари (более 55 тыс. долларов) в проект, цель которого – упрощение процесса регистрации и создание дополнительного комфорта для пассажиров. Стенды всемирно известного французского бренда Easier дают пассажирам возможность зарегистрироваться на рейс, выбрать место и распечатать посадочный талон за несколько часов до вылета. Pegasus поможет увеличить пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – замминистра>>В настоящее время в Тбилисском международном аэропорту работают два киоска самостоятельной регистрации, которыми на первом этапе могут воспользоваться пассажиры двух авиакомпаний. Постепенно количество авиакомпаний, на рейсы которых пассажиры смогут регистрироваться самостоятельно, увеличится.Французская компания Easier – производитель киосков самостоятельной регистрации. Через глобальную сеть она обеспечивает как операторов воздушного и наземного транспорта, так и государственные учреждения высококачественной продукцией и разнообразными услугами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, tav georgia
грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, tav georgia
Пассажиры Тбилисского аэропорта смогут регистрироваться на рейс самостоятельно
Стенды дают пассажирам возможность зарегистрироваться на рейс, выбрать место и распечатать посадочный талон за несколько часов до вылета
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Пассажиры Тбилисского международного аэропорта теперь могут воспользоваться услугой автоматизированной регистрации Self-Check in Kiosks и самостоятельно пройти ряд процедур, сообщили в пресс-службе TAV Georgia.
Управляющая компания международными аэропортами Тбилиси и Батуми TAV Georgia инвестировала до 150 тысяч лари (более 55 тыс. долларов) в проект, цель которого – упрощение процесса регистрации и создание дополнительного комфорта для пассажиров.
Стенды всемирно известного французского бренда Easier дают пассажирам возможность зарегистрироваться на рейс, выбрать место и распечатать посадочный талон за несколько часов до вылета.
В настоящее время в Тбилисском международном аэропорту работают два киоска самостоятельной регистрации, которыми на первом этапе могут воспользоваться пассажиры двух авиакомпаний.
Постепенно количество авиакомпаний, на рейсы которых пассажиры смогут регистрироваться самостоятельно, увеличится.
Французская компания Easier – производитель киосков самостоятельной регистрации. Через глобальную сеть она обеспечивает как операторов воздушного и наземного транспорта, так и государственные учреждения высококачественной продукцией и разнообразными услугами.