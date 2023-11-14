https://sputnik-georgia.ru/20231114/passazhiry-tbilisskogo-aeroporta-smogut-registrirovatsya-na-reys-samostoyatelno-284203607.html

Пассажиры Тбилисского аэропорта смогут регистрироваться на рейс самостоятельно

Пассажиры Тбилисского аэропорта смогут регистрироваться на рейс самостоятельно

Стенды дают пассажирам возможность зарегистрироваться на рейс, выбрать место и распечатать посадочный талон за несколько часов до вылета 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Пассажиры Тбилисского международного аэропорта теперь могут воспользоваться услугой автоматизированной регистрации Self-Check in Kiosks и самостоятельно пройти ряд процедур, сообщили в пресс-службе TAV Georgia. Управляющая компания международными аэропортами Тбилиси и Батуми TAV Georgia инвестировала до 150 тысяч лари (более 55 тыс. долларов) в проект, цель которого – упрощение процесса регистрации и создание дополнительного комфорта для пассажиров. Стенды всемирно известного французского бренда Easier дают пассажирам возможность зарегистрироваться на рейс, выбрать место и распечатать посадочный талон за несколько часов до вылета. Pegasus поможет увеличить пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – замминистра>>В настоящее время в Тбилисском международном аэропорту работают два киоска самостоятельной регистрации, которыми на первом этапе могут воспользоваться пассажиры двух авиакомпаний. Постепенно количество авиакомпаний, на рейсы которых пассажиры смогут регистрироваться самостоятельно, увеличится.Французская компания Easier – производитель киосков самостоятельной регистрации. Через глобальную сеть она обеспечивает как операторов воздушного и наземного транспорта, так и государственные учреждения высококачественной продукцией и разнообразными услугами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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