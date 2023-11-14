https://sputnik-georgia.ru/20231114/pegasus-pomozhet-uvelichit-passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi--zamministra-284193347.html

Pegasus поможет увеличить пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – замминистра

Pegasus поможет увеличить пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – замминистра

Работа турецкого авиаперевозчика в Кутаиси также будет способствовать привлечению туристических потоков, заявила замминистра 14.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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мариам квривишвили

кутаисский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Решение турецкой авиакомпании Pegasus начать в декабре полеты из Кутаисского международного аэропорта в Стамбул, посодействует росту пассажиропотока аэропорта, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Pegasus с 22 декабря начнет выполнять рейсы в Кутаисский аэропорт три раза в неделю. Окончательное решение было принято в авиакомпании Pegasus после переговоров, прошедших в рамках авиационного форума Routes World в Стамбуле. Переговоры с авиакомпанией начались еще до пандемии коронавируса. Как отметила Квривишвили, работа турецкого авиаперевозчика в Кутаиси также будет способствовать привлечению туристических потоков, что особенно укрепит регион Имерети. По ее словам, Кутаисский аэропорт продолжает оставаться одним из быстрорастущих аэропортов, отметив, что 2023 год является наиболее успешным для аэропорта. "Мы рады, что международный аэропорт Кутаиси продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих аэропортов. Количество пассажиров, перевезенных аэропортом в январе-сентябре этого года, на 93% выше, чем за тот же период 2019 года. На самом деле, мы можем назвать этот год лучшим для международного аэропорта Кутаиси", – сказала замминистра экономики. Авиакомпания Pegasus начнет выполнять рейсы из Стамбула в Кутаиси в декабре >>Квривишвили выразила уверенность, что в ближайшее время в Грузии появятся больше авиакомпаний. В частности, по ее словам, министерство экономики ведет несколько очень важных переговоров по увеличению количества прямых рейсов из международного аэропорта Кутаиси в стратегические целевые направления для страны – страны-члены ЕС, а также страны Персидского залива и другие важные направления. Успехи аэропорта Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За десять месяцев 2023 года аэропорт обслужил до 1,4 миллиона пассажиров. В январе-октябре 2022 года аэропортом воспользовались 665,7 тысячи пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил до 4,1 тысячи рейсов, на 55% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2,6 тысячи рейсов). На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии