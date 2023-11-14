https://sputnik-georgia.ru/20231114/prisvoenie-deneg-nekommercheskoy-organizatsii--po-delu-prokhodyat-dva-cheloveka-284219200.html

Присвоение денег некоммерческой организации – по делу проходят два человека

Присвоение денег некоммерческой организации – по делу проходят два человека

По версии следствия, обвиняемые принимали решение вопреки интересам компании и передали другим юридическим лицам имущество 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T22:08+0400

2023-11-14T22:08+0400

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грузия

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следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии предъявила обвинение двум лицам за превышение полномочий и растрату средств некоммерческой организации, говорится в сообщении ведомства. По данным Службы, обвиняемые вопреки уставу предприятия, обязывающему добросовестно и в соответствии с уставом использовать имущество предприятия, в 2021-2022 годах приняли решение, противоречащее уставу, и растратили имущество на сумму 452,2 тысячи лари. Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан >>Также установлено, что обвиняемые принимали решение вопреки интересам компании и передали другим юридическим лицам имущество, вследствие чего ущерб компании составил 3 миллиона лари. Дело передано в прокуратуру Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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