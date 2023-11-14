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Присвоение денег некоммерческой организации – по делу проходят два человека
Присвоение денег некоммерческой организации – по делу проходят два человека
По версии следствия, обвиняемые принимали решение вопреки интересам компании и передали другим юридическим лицам имущество 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T22:08+0400
2023-11-14T22:08+0400
2023-11-14T22:08+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии предъявила обвинение двум лицам за превышение полномочий и растрату средств некоммерческой организации, говорится в сообщении ведомства. По данным Службы, обвиняемые вопреки уставу предприятия, обязывающему добросовестно и в соответствии с уставом использовать имущество предприятия, в 2021-2022 годах приняли решение, противоречащее уставу, и растратили имущество на сумму 452,2 тысячи лари. Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан >>Также установлено, что обвиняемые принимали решение вопреки интересам компании и передали другим юридическим лицам имущество, вследствие чего ущерб компании составил 3 миллиона лари. Дело передано в прокуратуру Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии
Присвоение денег некоммерческой организации – по делу проходят два человека
По версии следствия, обвиняемые принимали решение вопреки интересам компании и передали другим юридическим лицам имущество
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии предъявила обвинение двум лицам за превышение полномочий и растрату средств некоммерческой организации, говорится в сообщении ведомства.
По данным Службы, обвиняемые вопреки уставу предприятия, обязывающему добросовестно и в соответствии с уставом использовать имущество предприятия, в 2021-2022 годах приняли решение, противоречащее уставу, и растратили имущество на сумму 452,2 тысячи лари.
Также установлено, что обвиняемые принимали решение вопреки интересам компании и передали другим юридическим лицам имущество, вследствие чего ущерб компании составил 3 миллиона лари.
Дело передано в прокуратуру Грузии.