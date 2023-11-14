https://sputnik-georgia.ru/20231114/radikalnaya-oppozitsiya-nanosit-uscherb-gosudarstvu--kobakhidze-284207277.html
"Радикальная оппозиция" наносит ущерб государству – Кобахидзе
"Радикальная оппозиция" наносит ущерб государству – Кобахидзе
Заявление Хазарадзе раскритиковали и некоторые оппозиционеры 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T14:35+0400
2023-11-14T14:35+0400
2023-11-14T14:59+0400
политика
новости
грузия
сша
мамука хазарадзе
отар парцхаладзе
ираклий кобахидзе
фсб
грузинская мечта - демократическая грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_e71614807fb8b752d974093241e18f21.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе о санкциях подтверждает, что "радикальная оппозиция" заинтересована в нанесении ущерба государству, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников, в том числе и партию "Лело". Хазарадзе после визита в США в интервью "Голосу Америки" заявил, что не желает, чтобы кто-либо подвергался санкциям, но при этом добавил, что когда речь идет о Грузии и ее национальных интересах, то "все методы приветствуются". Как отметил Кобахидзе, на фоне, когда Еврокомиссия дала положительную рекомендацию на предоставление Грузии статуса кандидата, а Европейский совет должен принять окончательное решение в ближайшее время, разговоры некоторых людей о санкциях имеют одну цель – нанести ущерб государству. Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии>>Заявление Хазарадзе также раскритиковал депутат от оппозиционной партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Бека Лилуашвили. "Очень странное заявление, потому что не Хазарадзе и не Лилуашвили решать, против кого нужно вводить санкции... Каждый подобный случай наносит крайний ущерб репутации страны", – заявил Лилуашвили. Санкции США и Грузия США в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_14715bc18560b18cf9e79b1fe78fc566.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, сша, мамука хазарадзе, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, сша, мамука хазарадзе, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия
"Радикальная оппозиция" наносит ущерб государству – Кобахидзе
14:35 14.11.2023 (обновлено: 14:59 14.11.2023)
Заявление Хазарадзе раскритиковали и некоторые оппозиционеры
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе о санкциях подтверждает, что "радикальная оппозиция" заинтересована в нанесении ущерба государству, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников, в том числе и партию "Лело". Хазарадзе после визита в США в интервью "Голосу Америки" заявил, что не желает, чтобы кто-либо подвергался санкциям, но при этом добавил, что когда речь идет о Грузии и ее национальных интересах, то "все методы приветствуются".
"Из заявления Хазарадзе видно, что радикальная оппозиция переключена на нанесение ущерба государству. У них больше нет никакого интереса и продолжением этого является его заявление, которое связано с санкциями в отношении представителей власти или других лиц. Другого объяснения этому просто нет", – заявил Кобахидзе телеканалу "Рустави 2".
Как отметил Кобахидзе, на фоне, когда Еврокомиссия дала положительную рекомендацию на предоставление Грузии статуса кандидата, а Европейский совет должен принять окончательное решение в ближайшее время, разговоры некоторых людей о санкциях имеют одну цель – нанести ущерб государству.
Заявление Хазарадзе также раскритиковал депутат от оппозиционной партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Бека Лилуашвили.
"Очень странное заявление, потому что не Хазарадзе и не Лилуашвили решать, против кого нужно вводить санкции... Каждый подобный случай наносит крайний ущерб репутации страны", – заявил Лилуашвили.
США в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.