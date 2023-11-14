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"Радикальная оппозиция" наносит ущерб государству – Кобахидзе

"Радикальная оппозиция" наносит ущерб государству – Кобахидзе

Заявление Хазарадзе раскритиковали и некоторые оппозиционеры 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе о санкциях подтверждает, что "радикальная оппозиция" заинтересована в нанесении ущерба государству, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников, в том числе и партию "Лело". Хазарадзе после визита в США в интервью "Голосу Америки" заявил, что не желает, чтобы кто-либо подвергался санкциям, но при этом добавил, что когда речь идет о Грузии и ее национальных интересах, то "все методы приветствуются". Как отметил Кобахидзе, на фоне, когда Еврокомиссия дала положительную рекомендацию на предоставление Грузии статуса кандидата, а Европейский совет должен принять окончательное решение в ближайшее время, разговоры некоторых людей о санкциях имеют одну цель – нанести ущерб государству. Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии>>Заявление Хазарадзе также раскритиковал депутат от оппозиционной партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Бека Лилуашвили. "Очень странное заявление, потому что не Хазарадзе и не Лилуашвили решать, против кого нужно вводить санкции... Каждый подобный случай наносит крайний ущерб репутации страны", – заявил Лилуашвили. Санкции США и Грузия США в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, мамука хазарадзе, отар парцхаладзе, ираклий кобахидзе, фсб, грузинская мечта - демократическая грузия