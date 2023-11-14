https://sputnik-georgia.ru/20231114/v-nato-priznali-chto-pomogat-ukraine-stanovitsya-vse-slozhnee-284203452.html

В НАТО признали, что помогать Украине становится все сложнее

В НАТО признали, что помогать Украине становится все сложнее

При этом в альянсе отметили, что прекращать помощь Украине ни в коем случае нельзя 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил в интервью японской газете "Асахи" заявил, что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву, однако прекращать ее ни в коем случае нельзя.Ван Вил добавил, что страны НАТО в целом оказывают "достаточную помощь Украине".Ранее Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, украина, тбилиси, киев, сергей лавров, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины