https://sputnik-georgia.ru/20231114/v-tbilisi-ogranichat-dvizhenie-iz-za-montazha-novogodnego-osvescheniya-284218452.html

В Тбилиси ограничат движение из-за монтажа новогоднего освещения

В Тбилиси ограничат движение из-за монтажа новогоднего освещения

Муниципальная компания "Тбилсервис Групп" продолжает установку новогодней иллюминации в различных районах столицы 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Движение транспорта на проспекте царицы Кетеван в Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 15 и 16 ноября, сообщает мэрия столицы. Ограничение будет действовать от площади Авлабари до пересечения с улицей Леха Качинского с 00:00 до 06:00. В указанный период транспортные средства смогут передвигаться по улицам Ирбахи, Цурцумиа, Зурабашвили и Качинского. Автомобильное движение будет возможно со стороны улицы Качинского как в сторону улицы Бочорма, так и в сторону проспекта Царицы Кетеван (с поворотом влево). В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию >>Кроме того, водители автомобилей будут двигаться от улицы Телави до улицы Бочорма, а также от улицы Иалбузи в направлении левого берега Куры. Муниципальная компания "Тбилсервис Групп" продолжает установку новогодней иллюминации в различных районах столицы. Монтаж новогодних украшений завершится в середине декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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