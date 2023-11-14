https://sputnik-georgia.ru/20231114/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-284192653.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T09:01+0400

2023-11-14T09:01+0400

2023-11-14T09:01+0400

грузия

экономика

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719502_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68b67ef2db51855b6953c2ef4ea23c0c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 12,7 миллиарда долларов, что почти на 18% больше данных за десять месяцев 2022 года. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов. Это на 12,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 7,6 миллиарда долларов, что почти на 21,7% больше, чем за десять месяцев 2022 года. Объем экспорта в Грузии превысит шесть миллиардов долларов в 2023 году – замминистра >>Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"