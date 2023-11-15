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Ближе к Евросоюзу: Грузия готовит новый план экономических реформ под евростандарты
Ближе к Евросоюзу: Грузия готовит новый план экономических реформ под евростандарты
Среди прочего ведется работа над реформой управления инвестиционными проектами 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T21:59+0400
2023-11-15T21:59+0400
2023-11-15T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии в преддверии получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз приступили к разработке первого пакета экономических реформ в соответствии со стандартами ЕС, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС. По его словам, власти ведут работу над совмещением существующей в Грузии системы учета МВФ GFSM 2014 с международно-совместимой системой бухгалтерского учета ЕС ESA 2010. Кроме того, ведется работа над реформой управления инвестиционными проектами. Что касается налоговой системы, то министр отметил, что последние годы система развивается по принципу максимального соответствия европейским регуляциям, в том числе в вопросе НДС и акцизов. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Первая в регионе – Турнава о заявке Грузии на присоединение к Единой зоне платежей в евро>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, экономика, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Ближе к Евросоюзу: Грузия готовит новый план экономических реформ под евростандарты
21:59 15.11.2023 (обновлено: 22:33 15.11.2023)
Среди прочего ведется работа над реформой управления инвестиционными проектами
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии в преддверии получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз приступили к разработке первого пакета экономических реформ в соответствии со стандартами ЕС, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.
"В данный момент Грузия впервые готовит документ плана экономических реформ Евросоюза по методологии, разработанной для стран-кандидатов", – заявил Хуцишвили.
По его словам, власти ведут работу над совмещением существующей в Грузии системы учета МВФ GFSM 2014 с международно-совместимой системой бухгалтерского учета ЕС ESA 2010.
Кроме того, ведется работа над реформой управления инвестиционными проектами.
Что касается налоговой системы, то министр отметил, что последние годы система развивается по принципу максимального соответствия европейским регуляциям, в том числе в вопросе НДС и акцизов.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.