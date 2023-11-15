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Грузинский баскетболист улучшил личный рекорд в нынешнем сезоне NBA
Грузинский баскетболист улучшил личный рекорд в нынешнем сезоне NBA
Битадзе попал в стартовую пятерку и стал вице-бомбардиром среди одноклубников 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T11:41+0400
2023-11-15T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинский легионер "Орландо Мэджик" Гога Битадзе улучшил свой личный рекорд в NBA в матче против "Бруклин Нетс" и набрал 14 очков за 24 минуты. Старания грузинского центрового не помогли "Орландо" обыграть "Бруклин", игра завершилась со счетом 104:124. На протяжении первых трех периодов игра была равной, а в четвертом бруклинцы были неудержимы и обыграли соперника со счетом 36:18. Битадзе попал в стартовую пятерку и стал вице-бомбардиром среди одноклубников. Статистка грузинского баскетболиста: 24 минуты, 14 очков (7/6 двухочковых, 2/2 штрафных), три подбора, две передачи, один перехват. "Орландо" находится на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч состоится против "Чикаго" 16 ноября. С 2019 года Гога Битадзе играл в составе клуба "Индиана Пэйсерс", проведя 170 матчей в NBA и набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11,5 минуты. Битадзе также выступал за клубы в Сербии и Черногории. В "Орландо Мэджик" он перешел в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, тбилиси, сербия, черногория, баскетбол
Грузинский баскетболист улучшил личный рекорд в нынешнем сезоне NBA
11:41 15.11.2023 (обновлено: 12:11 15.11.2023)
Битадзе попал в стартовую пятерку и стал вице-бомбардиром среди одноклубников
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинский легионер "Орландо Мэджик" Гога Битадзе улучшил свой личный рекорд в NBA в матче против "Бруклин Нетс" и набрал 14 очков за 24 минуты.
Старания грузинского центрового не помогли "Орландо" обыграть "Бруклин", игра завершилась со счетом 104:124.
На протяжении первых трех периодов игра была равной, а в четвертом бруклинцы были неудержимы и обыграли соперника со счетом 36:18.
Битадзе попал в стартовую пятерку и стал вице-бомбардиром среди одноклубников. Статистка грузинского баскетболиста: 24 минуты, 14 очков (7/6 двухочковых, 2/2 штрафных), три подбора, две передачи, один перехват.
"Орландо" находится на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч состоится против "Чикаго" 16 ноября.
С 2019 года Гога Битадзе играл в составе клуба "Индиана Пэйсерс", проведя 170 матчей в NBA и набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11,5 минуты.
Битадзе также выступал за клубы в Сербии и Черногории. В "Орландо Мэджик" он перешел в феврале 2023 года.