https://sputnik-georgia.ru/20231115/gruzinskiy-basketbolist-uluchshil-lichnyy-rekord-v-nyneshnem-sezone-nba-284229722.html

Грузинский баскетболист улучшил личный рекорд в нынешнем сезоне NBA

Грузинский баскетболист улучшил личный рекорд в нынешнем сезоне NBA

Битадзе попал в стартовую пятерку и стал вице-бомбардиром среди одноклубников 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T11:41+0400

2023-11-15T11:41+0400

2023-11-15T12:11+0400

спорт

новости

в мире

тбилиси

сербия

черногория

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24565/00/245650083_372:546:1895:1403_1920x0_80_0_0_d8ec67d69e92e797dacad4cb0f848c6d.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинский легионер "Орландо Мэджик" Гога Битадзе улучшил свой личный рекорд в NBA в матче против "Бруклин Нетс" и набрал 14 очков за 24 минуты. Старания грузинского центрового не помогли "Орландо" обыграть "Бруклин", игра завершилась со счетом 104:124. На протяжении первых трех периодов игра была равной, а в четвертом бруклинцы были неудержимы и обыграли соперника со счетом 36:18. Битадзе попал в стартовую пятерку и стал вице-бомбардиром среди одноклубников. Статистка грузинского баскетболиста: 24 минуты, 14 очков (7/6 двухочковых, 2/2 штрафных), три подбора, две передачи, один перехват. "Орландо" находится на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч состоится против "Чикаго" 16 ноября. С 2019 года Гога Битадзе играл в составе клуба "Индиана Пэйсерс", проведя 170 матчей в NBA и набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11,5 минуты. Битадзе также выступал за клубы в Сербии и Черногории. В "Орландо Мэджик" он перешел в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сербия

черногория

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, тбилиси, сербия, черногория, баскетбол