https://sputnik-georgia.ru/20231115/gruzinskuyu-agroproduktsiyu-predstavili-na-vystavke-v-ssha-284240703.html

Грузинскую агропродукцию представили на выставке в США

Грузинскую агропродукцию представили на выставке в США

В выставке U.S. Private Label Trade Show участвовали более 1,5 тысячи компаний из 55 стран 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T15:49+0400

2023-11-15T15:49+0400

2023-11-15T16:35+0400

экономика

грузия

новости

сша

министерство сельского хозяйства грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0f/284241198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_564b102fb972ed173692a873b4efdddc.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинские компании впервые представили агропродовольственную продукцию на одной из крупнейших выставок США – U.S. Private Label Trade Show, заявил заместитель главы Минсельхоза Тенгиз Насаридзе. Мероприятие прошло в Чикаго 12-14 ноября. На выставке шесть грузинских компаний представили фундук, соки, сыр, чаи, джемы, лавровый лист и пряности, произведенные в Грузии. Большинство компаний являются бенефициарами госпрограмм. Насаридзе посетил грузинский стенд и встретился с представителями грузинских компаний. Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке>>В рамках выставки замминистра встретился с вице-президентом Ассоциации производителей частных торговых марок (PLMA) Энтони Алоя, с которым обсудил механизмы поддержки грузинских компаний. В 25 павильонах выставки приняли участие более 1,5 тысячи компаний из 55 стран. Мероприятие предоставляет возможность заинтересованным лицам получить доступ к рынкам частных торговых отраслей США и Канады. В рамках выставки производители имеют возможность провести переговоры с мировыми брендами об объединении продукции под общим брендом, что существенно снижает маркетинговые затраты производителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сша, министерство сельского хозяйства грузии