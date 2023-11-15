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Грузинскую агропродукцию представили на выставке в США
Грузинскую агропродукцию представили на выставке в США
В выставке U.S. Private Label Trade Show участвовали более 1,5 тысячи компаний из 55 стран 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T15:49+0400
2023-11-15T15:49+0400
2023-11-15T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинские компании впервые представили агропродовольственную продукцию на одной из крупнейших выставок США – U.S. Private Label Trade Show, заявил заместитель главы Минсельхоза Тенгиз Насаридзе. Мероприятие прошло в Чикаго 12-14 ноября. На выставке шесть грузинских компаний представили фундук, соки, сыр, чаи, джемы, лавровый лист и пряности, произведенные в Грузии. Большинство компаний являются бенефициарами госпрограмм. Насаридзе посетил грузинский стенд и встретился с представителями грузинских компаний. Грузинское вино представили на международной выставке натуральных вин в Нью-Йорке>>В рамках выставки замминистра встретился с вице-президентом Ассоциации производителей частных торговых марок (PLMA) Энтони Алоя, с которым обсудил механизмы поддержки грузинских компаний. В 25 павильонах выставки приняли участие более 1,5 тысячи компаний из 55 стран. Мероприятие предоставляет возможность заинтересованным лицам получить доступ к рынкам частных торговых отраслей США и Канады. В рамках выставки производители имеют возможность провести переговоры с мировыми брендами об объединении продукции под общим брендом, что существенно снижает маркетинговые затраты производителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сша, министерство сельского хозяйства грузии
экономика, грузия, новости, сша, министерство сельского хозяйства грузии
Грузинскую агропродукцию представили на выставке в США
15:49 15.11.2023 (обновлено: 16:35 15.11.2023)
В выставке U.S. Private Label Trade Show участвовали более 1,5 тысячи компаний из 55 стран
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинские компании впервые представили агропродовольственную продукцию на одной из крупнейших выставок США – U.S. Private Label Trade Show, заявил заместитель главы Минсельхоза Тенгиз Насаридзе.
Мероприятие прошло в Чикаго 12-14 ноября. На выставке шесть грузинских компаний представили фундук, соки, сыр, чаи, джемы, лавровый лист и пряности, произведенные в Грузии. Большинство компаний являются бенефициарами госпрограмм.
"Грузинские предприниматели в этом году впервые принимают участие в выставке U.S. Private Label Trade Show. Наша цель – максимально повысить узнаваемость качественной грузинской сельскохозяйственной продукции на мировом рынке", – заявил Насаридзе.
Насаридзе посетил грузинский стенд и встретился с представителями грузинских компаний.
В рамках выставки замминистра встретился с вице-президентом Ассоциации производителей частных торговых марок (PLMA) Энтони Алоя, с которым обсудил механизмы поддержки грузинских компаний.
В 25 павильонах выставки приняли участие более 1,5 тысячи компаний из 55 стран.
Мероприятие предоставляет возможность заинтересованным лицам получить доступ к рынкам частных торговых отраслей США и Канады.
В рамках выставки производители имеют возможность провести переговоры с мировыми брендами об объединении продукции под общим брендом, что существенно снижает маркетинговые затраты производителей.