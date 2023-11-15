https://sputnik-georgia.ru/20231115/gruziya-na-puti-k-es-gruzinskaya-mechta-ne-nadeetsya-na-pomosch-oppozitsii-284244512.html

"Грузинская мечта" не рассчитывает на помощь оппозиции в выполнении условий ЕС

"Грузинская мечта" не рассчитывает на помощь оппозиции в выполнении условий ЕС

Для получения статуса кандидата в ЕС Грузии предстоит предпринять девять шагов 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T18:38+0400

2023-11-15T18:38+0400

2023-11-15T19:11+0400

политика

грузия

новости

украина

молдова

мамука мдинарадзе

еврокомиссия

sputnik

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832905_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_e654bd0168f509952b62e61def4e8934.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не питает иллюзий относительно того, что оппозиция признает ошибки и будет способствовать евроинтеграции страны, заявил председатель фракции "Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе журналистам. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие. По его словам, все это сделает путь к статусу страны-кандидата еще более сложным и тернистым."Но мы пойдем в правильном направлении и достигнем цели", – сказал Мдинарадзе. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, молдова, мамука мдинарадзе, еврокомиссия, sputnik, грузинская мечта - демократическая грузия