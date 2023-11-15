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"Грузинская мечта" не рассчитывает на помощь оппозиции в выполнении условий ЕС
"Грузинская мечта" не рассчитывает на помощь оппозиции в выполнении условий ЕС
Для получения статуса кандидата в ЕС Грузии предстоит предпринять девять шагов 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T18:38+0400
2023-11-15T18:38+0400
2023-11-15T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не питает иллюзий относительно того, что оппозиция признает ошибки и будет способствовать евроинтеграции страны, заявил председатель фракции "Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе журналистам. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие. По его словам, все это сделает путь к статусу страны-кандидата еще более сложным и тернистым."Но мы пойдем в правильном направлении и достигнем цели", – сказал Мдинарадзе. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, мамука мдинарадзе, еврокомиссия, sputnik, грузинская мечта - демократическая грузия
"Грузинская мечта" не рассчитывает на помощь оппозиции в выполнении условий ЕС
18:38 15.11.2023 (обновлено: 19:11 15.11.2023)
Для получения статуса кандидата в ЕС Грузии предстоит предпринять девять шагов
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не питает иллюзий относительно того, что оппозиция признает ошибки и будет способствовать евроинтеграции страны, заявил председатель фракции "Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе журналистам.
Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие.
"У нас абсолютно нет иллюзий, что сейчас наша оппозиция выстроится и скажет: "Ой, мы ошибались. Мы не должны были позволять себе то, что позволили, сейчас мы перейдем на позитивные рельсы и поможем вам с евроинтеграцией". Они не сделают этого, естественно", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, все это сделает путь к статусу страны-кандидата еще более сложным и тернистым.
"Но мы пойдем в правильном направлении и достигнем цели", – сказал Мдинарадзе.
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.