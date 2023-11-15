https://sputnik-georgia.ru/20231115/ischenko-k-2030-godu-es-mozhet-raspastsya-a-moldova-i-ukraina-perestanut-suschestvovat-284225740.html
Ищенко: к 2030 году ЕС может распасться, а Молдова и Украина перестанут существовать
Ищенко: к 2030 году ЕС может распасться, а Молдова и Украина перестанут существовать
Вступление Украины в НАТО может заблокировать Венгрия, а вступление Украины в Польшу Венгрия заблокировать не может 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T10:24+0400
2023-11-15T10:24+0400
2023-11-15T10:46+0400
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Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал надежды Киева на присоединение к альянсу. По мнению нашего гостя, территории Украины, которые останутся после СВО, вполне себе могут присоединиться к Варшаве. Какую тактику выберут ВСУ после потери Авдеевки? Почему именно Финляндия закупила израильскую систему ПВО "Праща Давида"? Сможет ли Молдова вступить в Евросоюз "в два шага"? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, в мире, украина, молдова, венгрия, нато, политика, видео, видео
мультимедиа, в мире, украина, молдова, венгрия, нато, политика, видео, видео
Ищенко: к 2030 году ЕС может распасться, а Молдова и Украина перестанут существовать
10:24 15.11.2023 (обновлено: 10:46 15.11.2023)
Вступление Украины в НАТО может заблокировать Венгрия, а вступление Украины в Польшу Венгрия заблокировать не может
Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал надежды Киева на присоединение к альянсу.
По мнению нашего гостя, территории Украины, которые останутся после СВО, вполне себе могут присоединиться к Варшаве.
Какую тактику выберут ВСУ после потери Авдеевки? Почему именно Финляндия закупила израильскую систему ПВО "Праща Давида"? Сможет ли Молдова вступить в Евросоюз "в два шага"?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.