https://sputnik-georgia.ru/20231115/ischenko-k-2030-godu-es-mozhet-raspastsya-a-moldova-i-ukraina-perestanut-suschestvovat-284225740.html

Ищенко: к 2030 году ЕС может распасться, а Молдова и Украина перестанут существовать

Ищенко: к 2030 году ЕС может распасться, а Молдова и Украина перестанут существовать

Вступление Украины в НАТО может заблокировать Венгрия, а вступление Украины в Польшу Венгрия заблокировать не может 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T10:24+0400

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Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал надежды Киева на присоединение к альянсу. По мнению нашего гостя, территории Украины, которые останутся после СВО, вполне себе могут присоединиться к Варшаве. Какую тактику выберут ВСУ после потери Авдеевки? Почему именно Финляндия закупила израильскую систему ПВО "Праща Давида"? Сможет ли Молдова вступить в Евросоюз "в два шага"? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, в мире, украина, молдова, венгрия, нато, политика, видео, видео