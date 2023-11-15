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Когда в Тбилиси зажгут главную новогоднюю елку?
Когда в Тбилиси зажгут главную новогоднюю елку?
Церемония будет сопровождаться концертом 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T15:29+0400
2023-11-15T15:29+0400
2023-11-15T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Жители Тбилиси встретят 2024 год с новой новогодней елкой, которая зажжется 15 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Прошлогодняя главная столичная елка частично сгорела в новогоднюю ночь из-за фейерверка. Несмотря на то, что пожарным удалось потушить возгорание, елка была сильно повреждена. Ранее сообщалось, что новая новогодняя елка в Тбилиси обойдется в 730 тысяч лари (более 270 тыс. долларов).По словам Каладзе, в столице началась подготовка к Новому году, и делается все, чтобы Тбилиси встретил Новый год еще красивее и особеннее. Как отметил Каладзе, в этом году столица встретит Новый год с новшествами, в том числе будет обновлена иллюминация на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Во сколько обойдется Тбилиси новогодняя елка?>>Кроме того, по словам мэра, Тбилиси стал очень интересным городом для иностранных туристов, особенно в новогодние дни. "Новогодняя деревня" откроется на двух локациях 16 декабря – на площади Орбелиани и в парке Дедаэна. Кроме того, 31 декабря запланирован гала-концерт на площади Республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, общество
новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, общество
Когда в Тбилиси зажгут главную новогоднюю елку?
15:29 15.11.2023 (обновлено: 15:47 15.11.2023)
Церемония будет сопровождаться концертом
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Жители Тбилиси встретят 2024 год с новой новогодней елкой, которая зажжется 15 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Прошлогодняя главная столичная елка частично сгорела в новогоднюю ночь из-за фейерверка. Несмотря на то, что пожарным удалось потушить возгорание, елка была сильно повреждена. Ранее сообщалось, что новая новогодняя елка в Тбилиси обойдется в 730 тысяч лари (более 270 тыс. долларов).
"Помните, в прошлом году в елку бросили фейерверк, и она загорелась… Нам пришлось покупать новую елку. Пятнадцатого декабря мы планируем зажечь главную елку страны. Будет соответствующий концерт, информацию о котором я вам предоставлю чуть позже", – сказал Каладзе.
По словам Каладзе, в столице началась подготовка к Новому году, и делается все, чтобы Тбилиси встретил Новый год еще красивее и особеннее.
"В столице началась подготовка к Новому году. Вы, наверное, заметили, что улицы уже украшены иллюминациями. Новогоднее освещение установлено более чем на 30 улицах, и этот процесс продолжается", – сказал он.
Как отметил Каладзе, в этом году столица встретит Новый год с новшествами, в том числе будет обновлена иллюминация на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Кроме того, по словам мэра, Тбилиси стал очень интересным городом для иностранных туристов, особенно в новогодние дни.
"Мы сделаем все для того, чтобы у нашей страны и города было еще больше посетителей", – отметил он.
"Новогодняя деревня" откроется на двух локациях 16 декабря – на площади Орбелиани и в парке Дедаэна.
Кроме того, 31 декабря запланирован гала-концерт на площади Республики.