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Матч сборной Италии по футболу смогут "увидеть" слабовидящие болельщики
Матч сборной Италии по футболу смогут "увидеть" слабовидящие болельщики
Комментаторы для людей с нарушениями проходят специальные курсы 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T22:59+0400
2023-11-15T22:59+0400
2023-11-15T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Болельщики сборной Италии по футболу с нарушениями зрения смогут следить за матчем с командой Северной Македонии в пятницу на стадионе благодаря специальному комментарию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Италии (FIGC). На Олимпийском стадионе в Риме оборудуют небольшую трибуну с использованием технологии аудиоописательного комментария, который отличается от обычного футбольного комментатора специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле: о движениях, жестах футболистов, поведении болельщиков, атмосфере на стадионе. Комментаторы для слабовидящих проходят для этого специальные курсы. Данная система была опробована в сентябре на матче отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Украины. С марта 2024 года ее внедрят на постоянной основе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, италия
спорт, новости, в мире, италия
Матч сборной Италии по футболу смогут "увидеть" слабовидящие болельщики
22:59 15.11.2023 (обновлено: 23:11 15.11.2023)
Комментаторы для людей с нарушениями проходят специальные курсы
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Болельщики сборной Италии по футболу с нарушениями зрения смогут следить за матчем с командой Северной Македонии в пятницу на стадионе благодаря специальному комментарию, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Федерацию футбола Италии (FIGC).
На Олимпийском стадионе в Риме оборудуют небольшую трибуну с использованием технологии аудиоописательного комментария, который отличается от обычного футбольного комментатора специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле: о движениях, жестах футболистов, поведении болельщиков, атмосфере на стадионе. Комментаторы для слабовидящих проходят для этого специальные курсы.
"Около 20 незрячих зрителей, приглашенных FIGC, вместе со своими сопровождающими смогут следить на центральной трибуне (Monte Mario) за матчем благодаря специальному комментатору и платформе поддержки", – говорится в сообщении Федерации.
Данная система была опробована в сентябре на матче отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Украины. С марта 2024 года ее внедрят на постоянной основе.