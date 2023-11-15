https://sputnik-georgia.ru/20231115/match-sbornoy-italii-po-futbolu-smogut-uvidet-slabovidyaschie-bolelschiki-284249231.html

Матч сборной Италии по футболу смогут "увидеть" слабовидящие болельщики

Матч сборной Италии по футболу смогут "увидеть" слабовидящие болельщики

Комментаторы для людей с нарушениями проходят специальные курсы 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T22:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Болельщики сборной Италии по футболу с нарушениями зрения смогут следить за матчем с командой Северной Македонии в пятницу на стадионе благодаря специальному комментарию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Италии (FIGC). На Олимпийском стадионе в Риме оборудуют небольшую трибуну с использованием технологии аудиоописательного комментария, который отличается от обычного футбольного комментатора специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле: о движениях, жестах футболистов, поведении болельщиков, атмосфере на стадионе. Комментаторы для слабовидящих проходят для этого специальные курсы. Данная система была опробована в сентябре на матче отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Украины. С марта 2024 года ее внедрят на постоянной основе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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