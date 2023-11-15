https://sputnik-georgia.ru/20231115/mer-tbilisi-anonsiroval-kapitalnyy-remont-prospekta-rustaveli-284231382.html

Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели

Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели

Ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и продлятся более двух лет 15.11.2023, Sputnik Грузия

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тбилиси

каха каладзе

шота руставели

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Фонд развития Тбилиси с 2024 года начинает реабилитацию главного проспекта столицы – Руставели, ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и продлятся более двух лет, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии. На первом этапе в рамках проекта будут восстановлены поврежденные крыши, фасады, водостоки и другие конструктивные элементы зданий. Уже после завершения первого этапа на проспекте будет установлено художественно-декоративное освещение современных стандартов, а также приведены в надлежащее состояние коммуникационные сети, которые на сегодняшний день хаотично расположенные на фасадах."На территории есть памятники, имеющие статус культурного наследия, которые нуждаются в специальной обработке и привлечении соответствующих специалистов. У нас, конечно, большой опыт в этом направлении. Мы уже полностью обновили и обустроили площадь Орбелиани и прилегающие улицы, а также площадь Гудиашвили", – сказал Каладзе. Во сколько обойдется Тбилиси новогодняя елка?>>Следующим этапом станет обустройство дорожной инфраструктуры с подземными коммуникациями. "С этой точки зрения у нас на проспекте серьезная ситуация. Нередки случаи, когда проваливаются куски земли из-за повреждения коммуникаций. Дорожные работы будут завершены в конце, когда будет закреплена основная часть фасадов и укреплены здания", – сказал Каладзе. На данном этапе мэрия Тбилиси завершает проект ремонта проспекта Церетели. Его мэр столицы обещал завершить в январе 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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