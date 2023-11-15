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Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели
Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели
Ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и продлятся более двух лет 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T12:47+0400
2023-11-15T12:47+0400
2023-11-15T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Фонд развития Тбилиси с 2024 года начинает реабилитацию главного проспекта столицы – Руставели, ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и продлятся более двух лет, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии. На первом этапе в рамках проекта будут восстановлены поврежденные крыши, фасады, водостоки и другие конструктивные элементы зданий. Уже после завершения первого этапа на проспекте будет установлено художественно-декоративное освещение современных стандартов, а также приведены в надлежащее состояние коммуникационные сети, которые на сегодняшний день хаотично расположенные на фасадах."На территории есть памятники, имеющие статус культурного наследия, которые нуждаются в специальной обработке и привлечении соответствующих специалистов. У нас, конечно, большой опыт в этом направлении. Мы уже полностью обновили и обустроили площадь Орбелиани и прилегающие улицы, а также площадь Гудиашвили", – сказал Каладзе. Во сколько обойдется Тбилиси новогодняя елка?>>Следующим этапом станет обустройство дорожной инфраструктуры с подземными коммуникациями. "С этой точки зрения у нас на проспекте серьезная ситуация. Нередки случаи, когда проваливаются куски земли из-за повреждения коммуникаций. Дорожные работы будут завершены в конце, когда будет закреплена основная часть фасадов и укреплены здания", – сказал Каладзе. На данном этапе мэрия Тбилиси завершает проект ремонта проспекта Церетели. Его мэр столицы обещал завершить в январе 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, шота руставели
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, шота руставели
Мэр Тбилиси анонсировал капитальный ремонт проспекта Руставели
12:47 15.11.2023 (обновлено: 13:04 15.11.2023)
Ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и продлятся более двух лет
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Фонд развития Тбилиси с 2024 года начинает реабилитацию главного проспекта столицы – Руставели, ремонтные работы будут разделены на несколько этапов и продлятся более двух лет, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.
"По инициативе мэрии Тбилиси Фонд развития Тбилиси со следующего года начнет работы по реабилитации проспекта Руставели, которые будут разделены на несколько этапов... Проект реабилитации продлится более двух лет, потому что здесь много зданий и сооружений, к этому добавляется и дорожная инфраструктура", – заявил Каладзе.
На первом этапе в рамках проекта будут восстановлены поврежденные крыши, фасады, водостоки и другие конструктивные элементы зданий.
Уже после завершения первого этапа на проспекте будет установлено художественно-декоративное освещение современных стандартов, а также приведены в надлежащее состояние коммуникационные сети, которые на сегодняшний день хаотично расположенные на фасадах.
"На территории есть памятники, имеющие статус культурного наследия, которые нуждаются в специальной обработке и привлечении соответствующих специалистов. У нас, конечно, большой опыт в этом направлении. Мы уже полностью обновили и обустроили площадь Орбелиани и прилегающие улицы, а также площадь Гудиашвили", – сказал Каладзе.
Следующим этапом станет обустройство дорожной инфраструктуры с подземными коммуникациями.
"С этой точки зрения у нас на проспекте серьезная ситуация. Нередки случаи, когда проваливаются куски земли из-за повреждения коммуникаций. Дорожные работы будут завершены в конце, когда будет закреплена основная часть фасадов и укреплены здания", – сказал Каладзе.
На данном этапе мэрия Тбилиси завершает проект ремонта проспекта Церетели. Его мэр столицы обещал завершить в январе 2024 года.