https://sputnik-georgia.ru/20231115/nikto-ne-doverit-svoe-blagopoluchie-nischim--deputat-parlamenta-gruzii-pro-rost-zarplat-284245870.html

Никто не доверит свое благополучие нищим – депутат парламента Грузии про рост зарплат

Никто не доверит свое благополучие нищим – депутат парламента Грузии про рост зарплат

Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T19:38+0400

2023-11-15T19:38+0400

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новый политический центр – гирчи

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Ни один умный человек не доверит свое благополучие нищим людям с зарплатами ниже, чем у таксистов, заявил депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. Парламент Грузии в среду обсудил и утвердил в первом чтении проект поправок в Регламент законодательного органа, предполагающие введение с 1 января 2025 года новой системы расчета зарплат депутатов. Согласно изменениям, зарплата будет зависеть не от ставки, а от оклада на конкретный год и статуса депутата. Получается, что на низкоквалифицированной работе можно заработать больше, чем в парламенте, добавил депутат. Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года>>По данным за второй кварта 2023 года, средняя заработная плата в Грузии работающих по найму составила 1 804 лари, зарплаты депутатов парламента составляют от 4,6 до 6,7 тысячи лари в зависимости от должности и статуса депутата. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября составляет 2,6981 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, новый политический центр – гирчи, парламент грузии