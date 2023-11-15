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Никто не доверит свое благополучие нищим – депутат парламента Грузии про рост зарплат
Никто не доверит свое благополучие нищим – депутат парламента Грузии про рост зарплат
Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T19:38+0400
2023-11-15T19:38+0400
2023-11-15T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Ни один умный человек не доверит свое благополучие нищим людям с зарплатами ниже, чем у таксистов, заявил депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. Парламент Грузии в среду обсудил и утвердил в первом чтении проект поправок в Регламент законодательного органа, предполагающие введение с 1 января 2025 года новой системы расчета зарплат депутатов. Согласно изменениям, зарплата будет зависеть не от ставки, а от оклада на конкретный год и статуса депутата. Получается, что на низкоквалифицированной работе можно заработать больше, чем в парламенте, добавил депутат. Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года>>По данным за второй кварта 2023 года, средняя заработная плата в Грузии работающих по найму составила 1 804 лари, зарплаты депутатов парламента составляют от 4,6 до 6,7 тысячи лари в зависимости от должности и статуса депутата. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября составляет 2,6981 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, новый политический центр – гирчи, парламент грузии
грузия, новости, политика, новый политический центр – гирчи, парламент грузии
Никто не доверит свое благополучие нищим – депутат парламента Грузии про рост зарплат
19:38 15.11.2023 (обновлено: 19:40 15.11.2023)
Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Ни один умный человек не доверит свое благополучие нищим людям с зарплатами ниже, чем у таксистов, заявил депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
Парламент Грузии в среду обсудил и утвердил в первом чтении проект поправок в Регламент законодательного органа, предполагающие введение с 1 января 2025 года новой системы расчета зарплат депутатов. Согласно изменениям, зарплата будет зависеть не от ставки, а от оклада на конкретный год и статуса депутата.
"Если мы действительно являемся парламентом и законодательным органом, если мы управляем 25-миллиардным бюджетом, а у нас зарплата 0,04% (я посчитал средние зарплаты в размере 6 тысяч), какой умный доверит свое благополучие и свою компанию нищим людям, у которых зарплаты ниже чем у таксистов?" – сказал Мегрелишвили.
Получается, что на низкоквалифицированной работе можно заработать больше, чем в парламенте, добавил депутат.
По данным за второй кварта 2023 года, средняя заработная плата в Грузии работающих по найму составила 1 804 лари, зарплаты депутатов парламента составляют от 4,6 до 6,7 тысячи лари в зависимости от должности и статуса депутата.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября составляет 2,6981 GEL/$1.