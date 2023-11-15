https://sputnik-georgia.ru/20231115/novye-pravila-prizyva---domashniy-arest-v-gruzii-dast-otsrochku-ot-armii-284223489.html
Новые правила призыва – домашний арест в Грузии даст отсрочку от армии
Новые правила призыва – домашний арест в Грузии даст отсрочку от армии
Вводимые ограничения свободы передвижения делают невозможным прохождение военной службы и, соответственно, должны учитываться в законе 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T07:01+0400
2023-11-15T07:01+0400
2023-11-15T07:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Нахождение под домашним арестом или ограничение на передвижение на срок от 18 часов в Грузии может стать причиной отсрочки от призыва в армию, соответствующие поправки в "Кодекс обороны" обсуждает парламент. Домашний арест и ограничение в передвижение – новые меры пресечения и наказания в Грузии, которые активно применяются с 2018 года. На 1 октября под домашним арестом находилось всего 287 человек. Согласно предложенным депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изменениям, домашний арест и ограничение на передвижение на срок от 18 часов в сутки станут такой же причиной отсрочки призыва в армию, как и нахождение в заключении. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу >>Как поясняют депутаты, подобные ограничения делают невозможным прохождение службы и, соответственно, должны учитываться в законе. Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, общество, силы обороны грузии, оборона грузии
грузия, новости, политика, общество, силы обороны грузии, оборона грузии
Новые правила призыва – домашний арест в Грузии даст отсрочку от армии
07:01 15.11.2023 (обновлено: 07:33 15.11.2023)
Вводимые ограничения свободы передвижения делают невозможным прохождение военной службы и, соответственно, должны учитываться в законе
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Нахождение под домашним арестом или ограничение на передвижение на срок от 18 часов в Грузии может стать причиной отсрочки от призыва в армию, соответствующие поправки в "Кодекс обороны" обсуждает парламент.
Домашний арест и ограничение в передвижение – новые меры пресечения и наказания в Грузии, которые активно применяются с 2018 года. На 1 октября под домашним арестом находилось всего 287 человек.
Согласно предложенным депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изменениям, домашний арест и ограничение на передвижение на срок от 18 часов в сутки станут такой же причиной отсрочки призыва в армию, как и нахождение в заключении.
Как поясняют депутаты, подобные ограничения делают невозможным прохождение службы и, соответственно, должны учитываться в законе.
Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.