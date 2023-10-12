https://sputnik-georgia.ru/20231012/prezident-gruzii-podpisala-obnovlennyy-kodeks-oborony-kogda-novshestva-vstupit-v-silu-283220769.html

Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу

Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу

Администрация президента высказала ряд замечаний по структуре Сил обороны Грузии 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T16:29+0400

2023-10-12T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный Кодекс обороны, в котором изменен принцип призыва на срочную службу, заявил главный советник президента Грузии по вопросам стратегического планирования Давид Тевзадзе. Обновленный кодекс обороны вступит в силу с 2025 года. Новшества коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы и структуры Сил обороны Грузии. В то же время, администрация президента высказала ряд замечаний по структуре Сил обороны Грузии. "Заставляет задуматься, особенно в свете существующих геополитических вызовов, и то, что в понимании системы обороны в оборонном кодексе не нашлось места военно-морским силам обороны, а также решению стратегических и оперативных задач на морском пространстве", – сказал Тевзадзе. Кроме того, по мнению администрации президента, полномочия и правила деятельности Совета национальной обороны, определенные Кодексом обороны, не соответствуют обстоятельствам, установленным Конституцией, в связи с чем нарушается координация между Советом национальной безопасности и Советом обороны, что может создать значительные проблемы в управлении. Главные новшества Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах. С 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов). При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. Новшества Сил обороны Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв. При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва. При этом, согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания. Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество>>При этом военная служба будет совместима только с научной, педагогической, творческой, медицинской деятельностью, информационными технологиями и производственной деятельностью, а также с работой в международных организациях. Совмещение будет обязательным для лиц со специальными званиями. Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. Для получения младшего офицерского звания сроки сократятся. Так, для получения звания капрала или капрала-специалиста понадобится год службы вместо двух, для старшего сержанта – три года вместо четырех. А вот для получения старших офицерских званий сроки увеличатся. Для получения звания майора капитану понадобится служить 4 года, а майору для звания вице-полковника – 5 лет. При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45. А вот максимальный возраст службы в армии для сержантов увеличится с 50 до 55 лет. Таким же будет максимальный возраст для военных врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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