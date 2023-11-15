https://sputnik-georgia.ru/20231115/politika-posla-i-prezidenta-ssha-raskhoditsya-deputat-otsenil-zayavlenie-dannigan-o-kitae-284243217.html

Политика посла и президента США расходится? Депутат оценил заявление Данниган о Китае

Политика посла и президента США расходится? Депутат оценил заявление Данниган о Китае

Новый посол США прокомментировала отношения Грузии с Китаем, в том числе вопрос суверенитета и строительство порта Анаклия 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T17:00+0400

2023-11-15T17:00+0400

2023-11-15T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Если новый посол США в Грузии Робин Данниган проводит политику, отличающуюся от политики американского президента Джо Байдена, то она должна это разъяснить, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Данниган в интервью "Радио свобода"*, в связи с установлением стратегического партнерства между Грузией с Китаем отметила, что в соглашении Грузия однозначно признает суверенитет Китая, но не видно аналогичного подхода с их стороны. Дипломат также отметила, что Китай становится все ближе к России. "Я думаю, что это немного неблагоприятная ситуация", – отметила Данниган. Депутат также напомнил о заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая оказалась в центре внимания после интервью французскому телеканалу LCI. На вопрос журналиста, могут ли президент России и Китая однажды быть осуждены, Зурабишвили ответила, что "это было бы историческим результатом, который поставил бы определенные вопросы на свои месте". При этом она добавила, что это нереально. При этом депутат отметил, что с новым послом США в Грузии планируется выстраивать партнерские отношения. В своем интервью "Радио свобода" среди прочего Данниган также коснулась вопроса строительства глубоководного порта Анаклия. По словам посла, развитие порта станет важным элементом серьезных усилий Грузии для того, чтобы страна стала важным узлом в Среднем коридоре. Все идет по плану – вице-премьер Грузии о глубоководном порте в Анаклия>>Как отметила дипломат, то, кого выберет правительство Грузии для развития порта, это их суверенное решение. Однако добавила, что когда речь идет о критической инфраструктуре, она советовала бы Грузии, как любой другой стране, знать, с кем они намерены сотрудничать и каковы их долгосрочные намеренияСтрана должна обеспечить, чтобы этот процесс был максимально прозрачным, а когда дело касается такой критической инфраструктуры как порты, это крайне важно, подчеркнула посол. В сентябре глава китайской дипмиссии в Грузии Чжоу Цзянь сказал, что китайские компании заинтересованы в инфраструктурных проектах в странах "Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут), и могут подключиться в том числе к реализации проекта строительства первого глубоководного порта в Грузии – в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>Прозападная оппозиция в Грузии категорически против участия Китая в проекте Анаклия. Они настаивают на том, что к проекту можно подключать исключительно западные компании, так как он имеет стратегическое значение для Грузии. Оппозиционеры также выступили против решения властей строить порт при условии, что 51% будет принадлежать государству. Это решение власти приняли после того, как в 2020 году был разорван контракт с "Консорциумом развития Анаклия" по причине невыполнения финансовых обязательств. Согласно тому контракту, обязательным условием государства было участие американской компании. В настоящее время проект находится на стадии отбора партнера государства. На данном этапе конкурса выявлено два претендента – швейцарско-люксембургская компания или китайско-сингапурский консорциум. Отношения Грузии с Китаем В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран, и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Заявление президента Грузии о Си Цзиньпине было позорным – Кобахидзе>>Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Что касается грузино-китайских отношений, Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По данным на январь-сентябрь 2023 года, товарооборот между странами составил около 1,3 миллиарда долларов.* Признано иноагентом в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, гурам мачарашвили, си цзиньпин, саломе зурабишвили , консорциум развития анаклия, анаклия, сша, китай