https://sputnik-georgia.ru/20231114/zayavlenie-prezidenta-gruzii-o-si-tszinpine-bylo-pozornym---kobakhidze-284210751.html

Заявление президента Грузии о Си Цзиньпине было позорным - Кобахидзе

Заявление президента Грузии о Си Цзиньпине было позорным - Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о президенте Китая Си Цзиньпине было позорным, и правительству пришлось извиняться... 14.11.2023, Sputnik Грузия

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2023-11-14T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о президенте Китая Си Цзиньпине было позорным, и правительству пришлось извиняться, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании парламента. Зурабишвили оказалась в центре внимания после интервью французскому телеканалу LCI. На вопрос журналиста, могут ли президент России и Китая однажды быть осуждены, Зурабишвили ответила:что "это было бы историческим результатом, который поставил бы определенные вопросы на свои месте". При этом она добавила, что это нереально. По его словам, это не первый случай, когда Зурабишвили нанесла вред государственным интересам. Так, в 2019 году она высказалась по поводу вопроса монастырского комплекса Давид-Гареджи и правительству понадобились месяцы, чтобы избежать дипломатических проблем с Азербайджаном. Вскоре после посещения президентом монастырского комплекса в апреле 2019 года азербайджанские пограничники закрыли дорогу к монастырскому комплексу, а президент Грузии заявила, что имеет право посещать такие места, "которые считает своей территорией". У Саломе Зурабишвили не будет такой возможности, так как она остается формальным президентом, поэтому интересы государства будут защищены от начала и до конца, добавил Кобахидзе. Между тем глава администрации президента Грузии Натия Сулава во вторник встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Чжоу Цзянем. Глава администрации президента заявила, что в интервью телекомпании LCI в ответе президента Грузии не было никакого указания на отношения между Грузией и Китаем или, конкретно, на президента КНР. Заявление Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемо – премьер>>Примечательно, что в конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Отношения президента и "Мечты"Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства. Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка>>Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили. Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. В октябре "Грузинской мечте" не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к радикальной оппозиции и своими заявлениями вредит госинтересам Грузии. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, китай, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, си цзиньпин, грузинская мечта - демократическая грузия, давид-гареджи, тбилиси, политика