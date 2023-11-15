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Ремонт дороги на улице Мицкевича в Тбилиси завершится 20 декабря
Ремонт дороги на улице Мицкевича в Тбилиси завершится 20 декабря
Дорога будет полностью открыта уже в следующем месяце 15.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Дорожные работы на улице Мицкевича в тбилисском районе Сабуртало завершатся 20 декабря, сообщает районная администрация Сабуртало. Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года и уже находятся на заключительном этапе. С 13 ноября восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели. В районной администрации Сабуртало отметили, что дорожные работы на улице Мицкевича осуществляются по установленным срокам. На данный момент, на одной части дороги площадью 12 тысяч квадратных метров укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, устанавливают тротуары и пандусы, а также систему наружного освещения. На осуществление проекта выделено около двух миллионов лари (743,5 миллионов долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, пробки в тбилиси
грузия, новости, тбилиси, пробки в тбилиси

Ремонт дороги на улице Мицкевича в Тбилиси завершится 20 декабря

10:47 15.11.2023
© photo: Sputnik / StringerРемонт дороги на проспекте Церетели
Ремонт дороги на проспекте Церетели - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Дорога будет полностью открыта уже в следующем месяце
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Дорожные работы на улице Мицкевича в тбилисском районе Сабуртало завершатся 20 декабря, сообщает районная администрация Сабуртало.
Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года и уже находятся на заключительном этапе. С 13 ноября восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели.
В районной администрации Сабуртало отметили, что дорожные работы на улице Мицкевича осуществляются по установленным срокам.
На данный момент, на одной части дороги площадью 12 тысяч квадратных метров укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, устанавливают тротуары и пандусы, а также систему наружного освещения.
На осуществление проекта выделено около двух миллионов лари (743,5 миллионов долларов).
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