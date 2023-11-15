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Власти Грузии вернулись к идее строительства автобана между Тбилиси и Рустави
Власти Грузии вернулись к идее строительства автобана между Тбилиси и Рустави
Расстояние между Тбилиси и Рустави составляет 26 км 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T21:38+0400
2023-11-15T21:38+0400
2023-11-15T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Строительство автобана между городами Тбилиси и Рустави, который сократит время поездки в соседний город до 15 минут, возобновится в 2024 году, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Проект строительства автобана между Тбилиси и Рустави был представлен в 2012 году, однако в 2015 году проект остановили. Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут в зависимости от загруженности.В Рустави проживает до 138 тысяч жителей. После Тбилиси, Батуми и Кутаиси он считается самым многочисленным городом Грузии. Значительная часть жителей Рустави работает в Тбилиси, добираясь до столицы на автобусах и маршрутных такси. В Рустави действует крупнейший на Южном Кавказе авторынок и там же жители Тбилиси сдают экзамены на получение водительского удостоверения. Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, рустави, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, рустави, министерство финансов грузии
Власти Грузии вернулись к идее строительства автобана между Тбилиси и Рустави
21:38 15.11.2023 (обновлено: 22:31 15.11.2023)
Расстояние между Тбилиси и Рустави составляет 26 км
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Строительство автобана между городами Тбилиси и Рустави, который сократит время поездки в соседний город до 15 минут, возобновится в 2024 году, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Проект строительства автобана между Тбилиси и Рустави был представлен в 2012 году, однако в 2015 году проект остановили. Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут в зависимости от загруженности.
"Мы уже вложили деньги на строительство дороги Тбилиси-Рустави в бюджет, и со следующего года строительство автобана возобновится", – сказал Хуцишвили.
В Рустави проживает до 138 тысяч жителей. После Тбилиси, Батуми и Кутаиси он считается самым многочисленным городом Грузии. Значительная часть жителей Рустави работает в Тбилиси, добираясь до столицы на автобусах и маршрутных такси.
В Рустави действует крупнейший на Южном Кавказе авторынок и там же жители Тбилиси сдают экзамены на получение водительского удостоверения.
Дорога до Рустави из Тбилиси занимает около 30-40 минут.