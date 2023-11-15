https://sputnik-georgia.ru/20231115/vypolnenie-ogovorok-es-k-gruzii--smogut-li-oppozitsiya-i-pravyaschaya-sila-dostich-kompromissa-284237021.html

Выполнение условий ЕС – смогут ли оппозиция и "Грузинская мечта" достичь компромисса?

Выполнение условий ЕС – смогут ли оппозиция и "Грузинская мечта" достичь компромисса?

Грузии необходимо выполнить оговорку Еврокомиссии, чтобы страна получила статус кандидата в ЕС 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T13:38+0400

2023-11-15T13:38+0400

2023-11-15T14:01+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами для продвижения на пути к выполнению новых условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, заявил депутат от правящей партии Анри Оханашвили. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другие. При этом депутат отметил, что интерес радикальной части оппозиции не изменился. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. "Интерес радикальных групп тот же – радикальные сценарии. Они могут участвовать в определенных вопросах. Но я практически исключаю, что их интерес к радикальным процессам сменится деловым, конструктивным интересом сотрудничества", – отметил Оханашвили. Как Грузия будет выполнять новые условия ЕС – объяснение лидера правящей партии>>"Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Часть оппозиционных партий, в том числе "Нацдвижение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций ЕС, заявив, что вся эта работа – фикция. На этот раз представители оппозиции заявляют, что планируют включиться в процесс только в том случае, если правящая команда рассмотрит их инициативы. Как отметила оппозиционный депутат, председатель парламентской группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе, компромисс необходим с обеих сторон. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, тбилиси, анри оханашвили, хатуна самнидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение