https://sputnik-georgia.ru/20231115/zheleznuyu-dorogu-baku-tbilisi-kars-na-territorii-gruzii-rasshiryat-k-kontsu-goda--ministr-284245143.html

Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии расширят к концу года

Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии расширят к концу года

Ранее президент Азербайджана заявил, что в 2024 году грузопоток по БТК будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн 15.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, сданная в эксплуатацию шесть лет назад, будет расширена на территории Грузии к концу 2023 года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает РИА Новости.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.В сентябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане заявил, что власти страны модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки. Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс>>По словам Алиева, в 2024 году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Общая протяженность БТК составляет 826 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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