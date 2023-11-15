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Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии расширят к концу года
Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии расширят к концу года
Ранее президент Азербайджана заявил, что в 2024 году грузопоток по БТК будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, сданная в эксплуатацию шесть лет назад, будет расширена на территории Грузии к концу 2023 года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает РИА Новости.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.В сентябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане заявил, что власти страны модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки. Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс>>По словам Алиева, в 2024 году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Общая протяженность БТК составляет 826 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, баку, азербайджан, ильхам алиев, тбилиси
Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии расширят к концу года
19:18 15.11.2023 (обновлено: 19:36 15.11.2023)
Ранее президент Азербайджана заявил, что в 2024 году грузопоток по БТК будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, сданная в эксплуатацию шесть лет назад, будет расширена на территории Грузии к концу 2023 года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает РИА Новости
.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года", – сказал Джаббаров, выступая на II Бакинском форуме по устойчивому развитию.
В сентябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане заявил, что власти страны модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки.
По словам Алиева, в 2024 году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Общая протяженность БТК составляет 826 км.