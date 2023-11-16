https://sputnik-georgia.ru/20231116/aborty-i-demograficheskie-problemy-gruzii-obsudili-vlasti-strany-284269990.html

Аборты и демографические проблемы Грузии обсудили власти страны

Аборты и демографические проблемы Грузии обсудили власти страны

Рабочая группа более детально представит пакет инициатив по решению проблем демографии на следующем заседании Совета по рассмотрению демографических вопросов 16.11.2023, Sputnik Грузия

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2023-11-16T18:21+0400

2023-11-16T18:21+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тревожную статистику, связанную с абортами в Грузии, обсудили на заседании Совета по рассмотрению демографических вопросов под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщили в пресс-службе правительства. Министерство здравоохранения в ноябре ввело дополнительные правила для проведения абортов в Грузии. Аборты в Грузии по прежнему разрешены. Прервать беременность по желанию можно находясь на сроке до 12 недель, а при наличии медицинских и социальных показаний – до 22 недель. В Грузии меняются правила абортов: все новшества>>Как было отмечено на заседании, начаты исследования по выявлению причин ухудшения демографической ситуации, возможностей ее улучшения, а также барьеров, препятствующих стимулированию демографических процессов. На заседании члены межведомственной рабочей группы представили пакет инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации, который включает как расширение уже существующих программ, так и новых проектов. По информации аппарата правительства, рабочая группа более детально представит пакет инициатив на следующем заседании Демографического совета в виде проектов. Рождаемость в Грузии в 2022 году сократилась на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 42 319 детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили