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Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране
Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране
Голливудским студиям и независимым продюсерам предложат выгодные условия для проведения съемок в Грузии 16.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новое грузино-американское совместное предприятие WonderSilk Studios (WSS) предложит голливудским студиям снимать фильмы в Грузии, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS), которое будет заниматься кинопроизводством и финансированием кино, подписали при поддержке правительства Грузии в Тбилиси Минэкономики, грузинская инвестиционная компания Silk Road Group, американская киностудия WonderHill Studios и американская инвестиционно-консалтинговая компания ESTech. Цель партнерства – предложить голливудским студиям и независимым продюсерам четкую и упорядоченную схему использования местных пространств, налоговых льгот, персонала и других местных ресурсов. В 2023-2024 годах совместное предприятие WSS планирует ввести в Грузию и Казахстан кинопроекты на сумму более 200 миллионов долларов. По словам Надареишвили, Минэкономики уже шесть лет активно занимается продвижением киноиндустрии. По его словам, Грузия представлена на всех международных профильных выставках, и грузинские продюсеры имеют возможность поговорить с международными компаниями о том, почему снимать фильм в Грузии может быть интересно и выгодно.Инвестиционная компания Silk Road Group – одна из крупнейших частных компаний Грузии, в которой работает более 5 тысяч человек. Компания осуществляет проекты в четырех основных секторах: недвижимость, телекоммуникации, энергетика и транспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, silk road group, экономика

Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране

16:55 16.11.2023
© Ministry of Economy and Sustainable DevelopmentПодписание меморандума о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS)
Подписание меморандума о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS) - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development
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Голливудским студиям и независимым продюсерам предложат выгодные условия для проведения съемок в Грузии
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новое грузино-американское совместное предприятие WonderSilk Studios (WSS) предложит голливудским студиям снимать фильмы в Грузии, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS), которое будет заниматься кинопроизводством и финансированием кино, подписали при поддержке правительства Грузии в Тбилиси Минэкономики, грузинская инвестиционная компания Silk Road Group, американская киностудия WonderHill Studios и американская инвестиционно-консалтинговая компания ESTech.

"Киноиндустрия – это та сфера, где лучшая модель успеха основана на государственно-частном партнерстве. Я думаю, что, с одной стороны, участие ведущих грузинских и американских компаний, а с другой – министерства экономики даст нам формулу успеха в этом проекте. В этом случае успехом будет, если у нас будет больше Грузии в Голливуде и больше Голливуда в Грузии", – заявил замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили.

Цель партнерства – предложить голливудским студиям и независимым продюсерам четкую и упорядоченную схему использования местных пространств, налоговых льгот, персонала и других местных ресурсов.
В 2023-2024 годах совместное предприятие WSS планирует ввести в Грузию и Казахстан кинопроекты на сумму более 200 миллионов долларов.
По словам Надареишвили, Минэкономики уже шесть лет активно занимается продвижением киноиндустрии.

"На базе агентства "Производи в Грузии" мы создали различного рода программы – в этом портфолио более 40 фильмов, инвестированы десятки миллионов долларов, созданы сотни рабочих мест. Мы очень активно работаем над тем, чтобы местные продюсерские компании получили доступ на международные рынки", – заявил Надареишвили.

По его словам, Грузия представлена на всех международных профильных выставках, и грузинские продюсеры имеют возможность поговорить с международными компаниями о том, почему снимать фильм в Грузии может быть интересно и выгодно.
Инвестиционная компания Silk Road Group – одна из крупнейших частных компаний Грузии, в которой работает более 5 тысяч человек. Компания осуществляет проекты в четырех основных секторах: недвижимость, телекоммуникации, энергетика и транспорт.
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