https://sputnik-georgia.ru/20231116/bolshe-gollivuda-v-gruzii--zamministra-o-razvitii-kinoindustrii-v-strane-284263920.html

Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране

Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране

Голливудским студиям и независимым продюсерам предложат выгодные условия для проведения съемок в Грузии 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T16:55+0400

2023-11-16T16:55+0400

2023-11-16T16:55+0400

грузия

новости

культура

silk road group

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/10/284262084_527:636:1553:1213_1920x0_80_0_0_af7a802a864d855cbdb06c0c6c0d17af.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новое грузино-американское совместное предприятие WonderSilk Studios (WSS) предложит голливудским студиям снимать фильмы в Грузии, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS), которое будет заниматься кинопроизводством и финансированием кино, подписали при поддержке правительства Грузии в Тбилиси Минэкономики, грузинская инвестиционная компания Silk Road Group, американская киностудия WonderHill Studios и американская инвестиционно-консалтинговая компания ESTech. Цель партнерства – предложить голливудским студиям и независимым продюсерам четкую и упорядоченную схему использования местных пространств, налоговых льгот, персонала и других местных ресурсов. В 2023-2024 годах совместное предприятие WSS планирует ввести в Грузию и Казахстан кинопроекты на сумму более 200 миллионов долларов. По словам Надареишвили, Минэкономики уже шесть лет активно занимается продвижением киноиндустрии. По его словам, Грузия представлена на всех международных профильных выставках, и грузинские продюсеры имеют возможность поговорить с международными компаниями о том, почему снимать фильм в Грузии может быть интересно и выгодно.Инвестиционная компания Silk Road Group – одна из крупнейших частных компаний Грузии, в которой работает более 5 тысяч человек. Компания осуществляет проекты в четырех основных секторах: недвижимость, телекоммуникации, энергетика и транспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, silk road group, экономика