Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране
© Ministry of Economy and Sustainable DevelopmentПодписание меморандума о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS)
© Ministry of Economy and Sustainable Development
Голливудским студиям и независимым продюсерам предложат выгодные условия для проведения съемок в Грузии
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новое грузино-американское совместное предприятие WonderSilk Studios (WSS) предложит голливудским студиям снимать фильмы в Грузии, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию в Грузии совместного предприятия WonderSilk Studios (WSS), которое будет заниматься кинопроизводством и финансированием кино, подписали при поддержке правительства Грузии в Тбилиси Минэкономики, грузинская инвестиционная компания Silk Road Group, американская киностудия WonderHill Studios и американская инвестиционно-консалтинговая компания ESTech.
"Киноиндустрия – это та сфера, где лучшая модель успеха основана на государственно-частном партнерстве. Я думаю, что, с одной стороны, участие ведущих грузинских и американских компаний, а с другой – министерства экономики даст нам формулу успеха в этом проекте. В этом случае успехом будет, если у нас будет больше Грузии в Голливуде и больше Голливуда в Грузии", – заявил замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили.
Цель партнерства – предложить голливудским студиям и независимым продюсерам четкую и упорядоченную схему использования местных пространств, налоговых льгот, персонала и других местных ресурсов.
В 2023-2024 годах совместное предприятие WSS планирует ввести в Грузию и Казахстан кинопроекты на сумму более 200 миллионов долларов.
По словам Надареишвили, Минэкономики уже шесть лет активно занимается продвижением киноиндустрии.
"На базе агентства "Производи в Грузии" мы создали различного рода программы – в этом портфолио более 40 фильмов, инвестированы десятки миллионов долларов, созданы сотни рабочих мест. Мы очень активно работаем над тем, чтобы местные продюсерские компании получили доступ на международные рынки", – заявил Надареишвили.
По его словам, Грузия представлена на всех международных профильных выставках, и грузинские продюсеры имеют возможность поговорить с международными компаниями о том, почему снимать фильм в Грузии может быть интересно и выгодно.
Инвестиционная компания Silk Road Group – одна из крупнейших частных компаний Грузии, в которой работает более 5 тысяч человек. Компания осуществляет проекты в четырех основных секторах: недвижимость, телекоммуникации, энергетика и транспорт.