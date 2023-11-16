https://sputnik-georgia.ru/20231116/chto-budet-s-natsdvizheniem-lider-partii-anonsiroval-novshestva-k-23-noyabrya-284260406.html
Что будет с "Нацдвижением"? Лидер партии анонсировал новшества к 23 ноября
Что будет с "Нацдвижением"? Лидер партии анонсировал новшества к 23 ноября
Партия рассматривает возможность выдвижения кандидатуры Саакашвили на пост премьер-министра 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T14:04+0400
2023-11-16T14:04+0400
2023-11-16T14:04+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
леван хабеишвили
единое национальное движение
ника мелия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что 23 ноября он примет конкретное решение в связи с внутрипартийным конфликтом.О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Председатель "Нацдвижения", отвечая на вопрос ведущего, также подтвердил, что партия рассматривает возможность выдвижения кандидатуры Саакашвили на пост премьер-министра. "23-е будет для нас очень важными днем, в том числе избиратели "Нацдвижения" узнают много интересного. У нас есть конкретный план", – отметил Хабеишвили. "Комичность ситуации"В свою очередь сторонник Мелия, член "Нацдвижения" Бачо Долидзе назвал заявление Хабеишвили комичным.Хабеишвили ранее заявил, что Мелия больше не представляет "Нацдвижение", и пригрозил исключить его из рядов партии. Раскол в "Нацдвижении"Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов."Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, единое национальное движение, ника мелия, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, единое национальное движение, ника мелия, михаил саакашвили
Что будет с "Нацдвижением"? Лидер партии анонсировал новшества к 23 ноября
Партия рассматривает возможность выдвижения кандидатуры Саакашвили на пост премьер-министра
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что 23 ноября он примет конкретное решение в связи с внутрипартийным конфликтом.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
"Все должны понимать, что я приму конкретное решение. Моему терпению тоже есть предел в условиях, когда речь идет не обо мне лично, а когда вред наносят партии и не останавливаются... Я обязан исполнить волю народа", – заявил Хабеишвили в эфире "ТВ Пирвели".
Председатель "Нацдвижения", отвечая на вопрос ведущего, также подтвердил, что партия рассматривает возможность выдвижения кандидатуры Саакашвили на пост премьер-министра.
"23-е будет для нас очень важными днем, в том числе избиратели "Нацдвижения" узнают много интересного. У нас есть конкретный план", – отметил Хабеишвили.
В свою очередь сторонник Мелия, член "Нацдвижения" Бачо Долидзе назвал заявление Хабеишвили комичным.
"Для меня политическая комичность, то, за чем я наблюдаю, – угрожающий тон... Это вовсе не серьезно, и очень неприятно за этим наблюдать. Никто не боится этих угроз", – заявил Долидзе.
Хабеишвили ранее заявил, что Мелия больше не представляет "Нацдвижение", и пригрозил исключить его из рядов партии.
Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.