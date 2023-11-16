https://sputnik-georgia.ru/20231116/glavnye-novshestva-v-strukture-i-rabote-parlamenta-gruzii---chto-menyaetsya-284271115.html

Главные новшества в структуре и работе парламента Грузии – что меняется

Главные новшества в структуре и работе парламента Грузии – что меняется

Изменился как состав спикеров парламента, так и принцип работы комитетов 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T19:03+0400

2023-11-16T19:03+0400

2023-11-16T19:26+0400

политика

грузия

новости

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443201_0:90:1281:810_1920x0_80_0_0_f1457a13ffc2cdb96bc727d46f10f69f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Поправки в Регламент парламента Грузии, предполагающие изменения в структуре законодательного органа, вступили в силу. Основным новшеством стало изменение числа заместителей председателя парламента. Согласно ранее действующей системе, первого вице-спикера парламента выбирали по представлению председателя парламента, двоих – по представлению парламентского большинства и еще двоих – по представлению оппозиционных фракций, в которых объединено больше всего депутатов По новой версии число вице-спикеров от большинства и оппозиции увеличилось до трех от каждой силы, при этом принцип выбора первого вице-спикера и вице-спикеров от оппозиции не изменился. Кроме состава спикеров парламента изменился и принцип работы комитетов. Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года>>Так, политические силы получили возможность в любое время отзывать заместителей председателя комитета. Для этого будет достаточно письменно уведомить об отзыве председателя комитета, который ознакомит с решением членов комитетов и комитет примет решение к сведению. А также новшеством стала и возможность созыва заседания парламентского комитета на основании требования большинства его членов или по заданию бюро, если председатель комитета откажется созывать заседание. Кроме того, вступившие в силу поправки обязали председателей комитета вносить изменения при формировании повестки дня заседания вопросы по просьбе большинства членов комитета. Председатель комитета с согласия большинства членов комитета получил право во время рассмотрения отдельных вопросов устанавливать время и очередность выступлений. При этом во время заседаний журналистам запретили вести репортажи, ранее это было возможно по закону. Кроме того, поправки увеличили срок представления отчета комитета с двух недель до двух месяцев. Также в парламенте Грузии введен официальный регламент на время вопроса по законопроекту. В случае первого чтения время вопроса не должно превышать двух минут, во втором чтении – одной минуты. В поправках также подробно прописаны правила избрания парламентом всех должностных лиц, включая сроки назначения на должность и необходимое число голосов. Ранее все это было собрано в одной статье, что вызывало путаницу. В регламенте изъяли устаревший термин "телерадиотрансляция", заменив его просто на более широкий термин "трансляция". При этом в Регламенте осталось обязательство прямой трансляции пленарных заседаний и заседаний бюро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, парламент грузии