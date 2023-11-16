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Грузинский футболист Зурико Давиташвили стал отцом первенца

Грузинский футболист Зурико Давиташвили стал отцом первенца

Тренер разрешил Давиташвили уехать к семье во Францию в связи со столь значимым событием, но игрок решил остаться в сборной 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Бордо" Зурико Давиташвили стал отцом первенца – малыша назвали Дати, сообщил новоиспеченный родитель в соцсети.Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль разрешил Давиташвили уехать к семье во Францию в связи со столь значимым событием, но игрок решил остаться в сборной. В четверг, 16 ноября, сборная Грузии по футболу встретится с Шотландией в заключительном домашнем матче отборочного этапа Евро-2024 на "Динамо-арене". После семи туров сборная Грузии занимает предпоследнее место в группе А с семью очками и шестью сыгранными матчами. Лидеры группы – Испания и Шотландия – набрали по 15 очков. Чемпионат Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года примет Германия. Давиташвили играет за "Бордо" с 2022 года. Этим летом он подписал с клубом новый контракт до 2027 года. В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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