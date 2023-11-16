https://sputnik-georgia.ru/20231116/gruziya-ne-pomozhet--glava-komissii-o-oplate-elektroenergii-dlya-abkhazii-284258828.html

Грузия не поможет – глава Комиссии об оплате электроэнергии для Абхазии

Грузия не поможет – глава Комиссии об оплате электроэнергии для Абхазии

Грузия выполняет обязательства, взятые в начале 1990-х годов, отметил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Абхазия получает электроэнергию из России, и ей самой придется платить за нее, заявил председатель Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания. Нармания ответил на вопрос журналиста о том, что Россия требует от Абхазии платить за электроэнергию, и если Абхазия не сможет, то будут ли центральные власти Грузии платить эту сумму или нет. Нармания пояснил, что Абхазия и так получает определенное количество электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, и у грузинской стороны нет других обязательств, поэтому платить за электроэнергию для Абхазии в таком случае Грузия не будет. Власти Грузии потеряли контроль над территориями Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в начале 90-х годов прошлого столетия. После августовской войны 2008 года Россия признала суверенитет этих территорий, а Грузия в ответ на это разорвала дипотношения с Москвой. Почему Грузии важно развивать возобновляемые источники энергии>>Ингури ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. В зимний период практически вся выработанная Ингури ГЭС электроэнергия подается Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС – на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления – контролируются де-факто властями Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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