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Грузия не поможет – глава Комиссии об оплате электроэнергии для Абхазии
Грузия не поможет – глава Комиссии об оплате электроэнергии для Абхазии
Грузия выполняет обязательства, взятые в начале 1990-х годов, отметил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T12:07+0400
2023-11-16T12:07+0400
2023-11-16T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Абхазия получает электроэнергию из России, и ей самой придется платить за нее, заявил председатель Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания. Нармания ответил на вопрос журналиста о том, что Россия требует от Абхазии платить за электроэнергию, и если Абхазия не сможет, то будут ли центральные власти Грузии платить эту сумму или нет. Нармания пояснил, что Абхазия и так получает определенное количество электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, и у грузинской стороны нет других обязательств, поэтому платить за электроэнергию для Абхазии в таком случае Грузия не будет. Власти Грузии потеряли контроль над территориями Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в начале 90-х годов прошлого столетия. После августовской войны 2008 года Россия признала суверенитет этих территорий, а Грузия в ответ на это разорвала дипотношения с Москвой. Почему Грузии важно развивать возобновляемые источники энергии>>Ингури ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. В зимний период практически вся выработанная Ингури ГЭС электроэнергия подается Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС – на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления – контролируются де-факто властями Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, абхазия, давид нармания, ингури гэс
Грузия не поможет – глава Комиссии об оплате электроэнергии для Абхазии
12:07 16.11.2023 (обновлено: 12:29 16.11.2023)
Грузия выполняет обязательства, взятые в начале 1990-х годов, отметил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Абхазия получает электроэнергию из России, и ей самой придется платить за нее, заявил председатель Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.
Нармания ответил на вопрос журналиста о том, что Россия требует от Абхазии платить за электроэнергию, и если Абхазия не сможет, то будут ли центральные власти Грузии платить эту сумму или нет.
"По моей информации, Абхазия в указанный период получает энергию из России, и они сами несут ответственность за оплату энергии", – заявил Нармания.
Нармания пояснил, что Абхазия и так получает определенное количество электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, и у грузинской стороны нет других обязательств, поэтому платить за электроэнергию для Абхазии в таком случае Грузия не будет.
"Единственное обязательство, которое идет с 1990-х годов, – это распределение в пропорции 40 к 60 электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, которое выполняется, никаких других обязательств в этом отношении у грузинской стороны нет", – пояснил он.
Власти Грузии потеряли контроль над территориями Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) в начале 90-х годов прошлого столетия. После августовской войны 2008 года Россия признала суверенитет этих территорий, а Грузия в ответ на это разорвала дипотношения с Москвой.
Ингури ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. В зимний период практически вся выработанная Ингури ГЭС электроэнергия подается Абхазии.
Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС – на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления – контролируются де-факто властями Абхазии.