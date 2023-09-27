https://sputnik-georgia.ru/20230927/pochemu-gruzii-vazhno-razvivat-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-282706890.html

Почему Грузии важно развивать возобновляемые источники энергии

Почему Грузии важно развивать возобновляемые источники энергии

До конца 2023 года правительство Грузии рассчитывает завершить строительство ГЭС установленной мощностью около 118 мегаватт 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T07:01+0400

2023-09-27T07:01+0400

2023-09-27T07:22+0400

грузия

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ромео микаутадзе

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Оптимальное развитие возобновляемых источников энергии является краеугольным камнем безопасности, экономического и политического прогресса Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе на конференции, способствующей установлению деловых связей в энергетической сфере в Тбилиси. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. По его словам, до конца 2023 года правительство Грузии рассчитывает завершить строительство гидроэлектростанций установленной мощностью около 118 мегаватт, что в совокупности позволит увеличить производство электроэнергии Грузии более чем на 540 ГВт/ч ежегодно. Микаутадзе отметил, что реализация этих проектов означает не только улучшение энергетических показателей, но и миллионы иностранных инвестиций в страну и сотни временных или постоянных рабочих мест. "Зеленый переход" в Грузии – что предпринимает правительство >>Кроме того, замминистра обратил внимание на аукцион мощности, который уже состоялся и вызвал большой интерес инвесторов. По его словам, схема поддержки, так называемый "Контракт на разницу" (CFD), является хорошим аргументом для переговоров и сотрудничества с финансовыми институтами и поможет потенциальным инвесторам привлечь финансирование. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Кроме того, на конференции Микаутадзе особое внимание обратил на масштабный энергетический проект прокладки Черноморского подводного кабеля из Грузии в Европу, который направлен на укрепление региональных связей и возможностей обмена электроэнергией между Кавказом и Европой, а также будет способствовать инвестициям в области возобновляемых источников энергии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства этих двух стран, а также Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, энергетика грузии