https://sputnik-georgia.ru/20231116/kaladze-rasskazal-o-neobkhodimosti-obnovleniya-tbilisskogo-metro-284265358.html
Каладзе рассказал о необходимости обновления Тбилисского метро
Каладзе рассказал о необходимости обновления Тбилисского метро
В Тбилисском метрополитене до сих пор не заменены поезда советского производства 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T16:35+0400
2023-11-16T16:35+0400
2023-11-16T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилисское метро нуждается в обновлении – старые поезда выходят из строя, поэтому правительство Грузии приняло решение выделить 475 млн евро на реконструкцию метрополитена, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. На 475 миллионов евро закупят поэтапно 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта. По словам мэра, это масштабный и, можно сказать, исторический проект, ведь до сих пор в Тбилисском метрополитене не заменены поезда советского производства. Поезда несколько раз ремонтировались с целью продления срока их службы, в том числе в 2017-2020 годах. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил, что 212 вагонов – это 45 поездов. Проект на 500 млн евро – в Тбилиси обновят вагоны метро>>На основании этого решения в ближайшие дни будет объявлено исследование рынка, после чего будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички). Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен
Каладзе рассказал о необходимости обновления Тбилисского метро
В Тбилисском метрополитене до сих пор не заменены поезда советского производства
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилисское метро нуждается в обновлении – старые поезда выходят из строя, поэтому правительство Грузии приняло решение выделить 475 млн евро на реконструкцию метрополитена, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
На 475 миллионов евро закупят поэтапно 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта.
"По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, из госбюджета на реконструкцию вагонов тбилисского метрополитена будет выделено 475 миллионов евро... Тбилисское метро нуждается в обновлении. Вы знаете, какая большая работа была проделана по замене силовых кабелей, которые находились в тяжелейшем состоянии. Также необходима и важна замена подвижного состава", – сказал Каладзе.
По словам мэра, это масштабный и, можно сказать, исторический проект, ведь до сих пор в Тбилисском метрополитене не заменены поезда советского производства.
"Тбилиси обслуживают 48 поездов (всего 192 вагона), которые были выпущены и введены в эксплуатацию в 1974-1992 годах", – сказал Каладзе.
Поезда несколько раз ремонтировались с целью продления срока их службы, в том числе в 2017-2020 годах.
Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил, что 212 вагонов – это 45 поездов.
На основании этого решения в ближайшие дни будет объявлено исследование рынка, после чего будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички).
Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.
Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.