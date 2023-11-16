https://sputnik-georgia.ru/20231116/kogda-zhiteli-gruzii-stanut-zhit-luchshe--prognoz-ministra-finansov-284250158.html
Когда жители Грузии станут жить лучше – прогноз министра финансов
Когда жители Грузии станут жить лучше – прогноз министра финансов
Глава Минфина Грузии рассказал об ожиданиях в связи с ростом экономики в стране 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T09:00+0400
2023-11-16T09:00+0400
2023-11-16T09:00+0400
экономика
грузия
новости
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. ВВП на душу населения к 2027 году составит 11 тысяч долларов при благоприятном развитии экономики, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. ВВП на душу населения – это показатель уровня экономической активности и качества жизни населения в отдельных странах и регионах за определённый период. Согласно базовому прогнозу Нацбанка, в краткосрочной перспективе инфляция останется ниже целевого уровня в 3%, хотя выше ожидаемого уровня. В частности, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году отчасти с учетом базового эффекта превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2024 года. В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2022 год>>Что касается роста экономики, Нацбанк отмечает, что в первой половине 2023 года высокие темпы роста экономики были во многом обусловлены сильным притоком иностранных инвестиций. С точки зрения экономической активности реальный ВВП, по прогнозу Нацбанка, вырастет на 6% в 2023 году и на 5% в 2024 году. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2023 года составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2023 года составил 6,8%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии
экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии
Когда жители Грузии станут жить лучше – прогноз министра финансов
Глава Минфина Грузии рассказал об ожиданиях в связи с ростом экономики в стране
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. ВВП на душу населения к 2027 году составит 11 тысяч долларов при благоприятном развитии экономики, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
ВВП на душу населения – это показатель уровня экономической активности и качества жизни населения в отдельных странах и регионах за определённый период.
"В этом году мы ожидаем роста экономики на уровне 6,5%, в 2024 году экономика вырастет на 5,2%. При этом к концу года ВВП на душу населения составит 8 тысяч долларов, а к 2027 году при росте в 5% он достигнет 11 тысяч", – сказал Хуцишвили.
Согласно базовому прогнозу Нацбанка, в краткосрочной перспективе инфляция останется ниже целевого уровня в 3%, хотя выше ожидаемого уровня.
В частности, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году отчасти с учетом базового эффекта превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2024 года.
Что касается роста экономики, Нацбанк отмечает, что в первой половине 2023 года высокие темпы роста экономики были во многом обусловлены сильным притоком иностранных инвестиций.
С точки зрения экономической активности реальный ВВП, по прогнозу Нацбанка, вырастет на 6% в 2023 году и на 5% в 2024 году.
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2023 года составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2023 года составил 6,8%.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.