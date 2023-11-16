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Нападение на иностранца в Тбилиси – прокуратура обнародовала детали инцидента
Нападение на иностранца в Тбилиси – прокуратура обнародовала детали инцидента
Во время стрельбы обвиняемый попал и себе в ногу по неосторожности 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T20:57+0400
2023-11-16T20:57+0400
2023-11-16T21:15+0400
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тамаз элизбарашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сыну владельца приюта для собак Тамаза Элизбарашвили Георгию Элизбарашвили предъявили обвинения в нанесении тяжкого вреда здоровью гражданину Казахстана и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщает Генпрокуратура Грузии. По данным следствия, в прошлом судимы Георгий Элизбарашвили 14 ноября вступил в конфликт у детского сада в районе Сабуртало с гражданином Казахстана. Гражданин Казахстана сделал замечание Элизбарашвили по поводу выгула собаки на территории детского сада. В ответ Элизбарашвили достал пистолет и несколько раз выстрелил в иностранного гражданина, ранив того несколько раз в ноги. В Тбилиси задержан сын владельца собачьего приюта, ранивший иностранца – СМИ >>Во время стрельбы по неосторожности Элизбарашвили попал и себе в ногу. Обвиняемого задержали спустя несколько часов после инцидента. Прокуратура будет требовать поместить его в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии, тамаз элизбарашвили
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии, тамаз элизбарашвили
Нападение на иностранца в Тбилиси – прокуратура обнародовала детали инцидента
20:57 16.11.2023 (обновлено: 21:15 16.11.2023)
Во время стрельбы обвиняемый попал и себе в ногу по неосторожности
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сыну владельца приюта для собак Тамаза Элизбарашвили Георгию Элизбарашвили предъявили обвинения в нанесении тяжкого вреда здоровью гражданину Казахстана и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщает Генпрокуратура Грузии.
По данным следствия, в прошлом судимы Георгий Элизбарашвили 14 ноября вступил в конфликт у детского сада в районе Сабуртало с гражданином Казахстана.
Гражданин Казахстана сделал замечание Элизбарашвили по поводу выгула собаки на территории детского сада. В ответ Элизбарашвили достал пистолет и несколько раз выстрелил в иностранного гражданина, ранив того несколько раз в ноги.
Во время стрельбы по неосторожности Элизбарашвили попал и себе в ногу. Обвиняемого задержали спустя несколько часов после инцидента.
Прокуратура будет требовать поместить его в заключение на время следствия.