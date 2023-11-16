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Требования Евросоюза к Грузии сократились - Кобахидзе
Требования Евросоюза к Грузии сократились - Кобахидзе
Власти Грузии обеспечат выполнение этих девяти оговорок, подчеркнул Кобахидзе 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T17:17+0400
2023-11-16T17:17+0400
2023-11-16T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новых условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз в десять раз меньше по объему, чем было в предыдущих 12 рекомендация – это означает, что власти страны сделали многое, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Власти Грузии выполнят эти девять условий, подчеркнул Кобахидзе. Ближе к Евросоюзу: Грузия готовит новый план экономических реформ под евростандарты>>Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
Требования Евросоюза к Грузии сократились - Кобахидзе
17:17 16.11.2023 (обновлено: 18:04 16.11.2023)
Власти Грузии обеспечат выполнение этих девяти оговорок, подчеркнул Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новых условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз в десять раз меньше по объему, чем было в предыдущих 12 рекомендация – это означает, что власти страны сделали многое, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
"Представлено девять конкретных оговорок. По объему эти девять оговорок примерно в десять раз меньше, чем предыдущие 12 рекомендаций. Это означает, что за последние 20 месяцев власти многое сделали для осуществления изменений и реформ. Соответственно, и в данном случае мы будем действовать именно так, как это отвечает интересам евроинтеграции нашей страны", – заявил Кобахидзе.
Власти Грузии выполнят эти девять условий, подчеркнул Кобахидзе.
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.