https://sputnik-georgia.ru/20231116/ot-gruzii-trebuetsya-v-desyat-raz-menshe--kobakhidze-o-statuse-kandidata-v-es-284266709.html

Требования Евросоюза к Грузии сократились - Кобахидзе

Требования Евросоюза к Грузии сократились - Кобахидзе

Власти Грузии обеспечат выполнение этих девяти оговорок, подчеркнул Кобахидзе 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новых условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз в десять раз меньше по объему, чем было в предыдущих 12 рекомендация – это означает, что власти страны сделали многое, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Власти Грузии выполнят эти девять условий, подчеркнул Кобахидзе. Ближе к Евросоюзу: Грузия готовит новый план экономических реформ под евростандарты>>Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия