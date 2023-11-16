https://sputnik-georgia.ru/20231116/parlament-dast-pravo-pravitelstvu-gruzii-reshit-problemu-so-studentami-dolzhnikami-284250968.html
Парламент даст право правительству Грузии решить проблему со студентами-должниками
Парламент даст право правительству Грузии решить проблему со студентами-должниками
Финансовая задолженность студентов в общем составляет около 40 миллионов лари 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T09:40+0400
2023-11-16T09:40+0400
2023-11-16T09:40+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект поправок в закон "О высшем образовании", после вступления в силу которых правительство сможет дать возможность студентам, не имеющим возможность оплатить финансовую задолженность, восстановить обучение в вузах. Согласно поправкам, правительство Грузии будет правомочно издать нормативный акт для того, чтобы поспособствовать учебе студентов с приостановленным статусом из-за финансовых задолженностей. Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам>>Решение об обнулении задолженностей студентов было принято правительством Грузии в сентябре 2023 года. По данным главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов, а сумма долга составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов).Ректоры университетов Грузии положительно оценили решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили списать студентам финансовую задолженность за оплату обучения в вузах страны, отказались лишь два частных вуза – Свободный и Аграрный университеты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, парламент грузии
грузия, новости, парламент грузии
Парламент даст право правительству Грузии решить проблему со студентами-должниками
Финансовая задолженность студентов в общем составляет около 40 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект поправок в закон "О высшем образовании", после вступления в силу которых правительство сможет дать возможность студентам, не имеющим возможность оплатить финансовую задолженность, восстановить обучение в вузах.
Согласно поправкам, правительство Грузии будет правомочно издать нормативный акт для того, чтобы поспособствовать учебе студентов с приостановленным статусом из-за финансовых задолженностей.
Решение об обнулении задолженностей студентов было принято правительством Грузии в сентябре 2023 года.
По данным главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов, а сумма долга составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов).
Ректоры университетов Грузии положительно оценили решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили списать студентам финансовую задолженность за оплату обучения в вузах страны, отказались лишь два частных вуза – Свободный и Аграрный университеты.