https://sputnik-georgia.ru/20231116/reys-moskva-erevan-sel-v-tbilisi-iz-za-tumana-284257842.html

Рейс Москва-Ереван сел в Тбилиси из-за погодных условий

Рейс Москва-Ереван сел в Тбилиси из-за погодных условий

Густой туман стал причиной посадки в Тбилиси вместо Еревана 16.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из Москвы в Ереван, приземлился в Тбилиси из-за тумана в столице Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Звартноц". Между тем отмены рейсов в аэропорту "Звартноц" не было, отметила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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