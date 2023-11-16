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Рейс Москва-Ереван сел в Тбилиси из-за погодных условий
Рейс Москва-Ереван сел в Тбилиси из-за погодных условий
Густой туман стал причиной посадки в Тбилиси вместо Еревана 16.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из Москвы в Ереван, приземлился в Тбилиси из-за тумана в столице Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Звартноц". Между тем отмены рейсов в аэропорту "Звартноц" не было, отметила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Рейс Москва-Ереван сел в Тбилиси из-за погодных условий
11:52 16.11.2023 (обновлено: 12:22 16.11.2023)
Густой туман стал причиной посадки в Тбилиси вместо Еревана
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из Москвы в Ереван, приземлился в Тбилиси из-за тумана в столице Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Звартноц".
"Самолет авиакомпании FlyOne Armenia, совершавший рейс Москва-Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана в Ереване", – сказала собеседница агентства.
Между тем отмены рейсов в аэропорту "Звартноц" не было, отметила она.