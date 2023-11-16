https://sputnik-georgia.ru/20231116/rol-gruzii-v-novoy-evropeyskoy-realnosti--o-chem-govorili-premer-s-evrokomissarom-284275731.html

Роль Грузии в новой европейской реальности – о чем говорили премьер с еврокомиссаром

Роль Грузии в новой европейской реальности – о чем говорили премьер с еврокомиссаром

Грузия имеет значительный потенциал в производстве избыточной энергии из возобновляемых источников, которую можно поставлять в соседние страны, отмечалось на... 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T23:26+0400

2023-11-16T23:26+0400

2023-11-16T23:41+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

энергетика грузии

еврокомиссия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/10/284275563_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ca8e56f425ff05d829ebda3c740f563f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Растущая роль Грузии в обеспечении европейской энергетической безопасности стала главной темой обсуждения премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. По данным пресс-службы правительства Грузии на встрече Гарибашвили заверил еврокомиссара, что Грузия готова сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, полностью используя свой транзитный потенциал и возможности производства зеленой энергии. Разговор также коснулся энергетических проектов мирового значения, в которых участвует Грузия. Особое внимание было уделено важности проекта Черноморского кабеля для ЕС и стран Южного Кавказа. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике >>Внимание было сосредоточено на потенциале Грузии как страны, богатой гидроресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Было отмечено, что Грузия имеет значительный потенциал в производстве избыточной энергии из возобновляемых источников, которую можно поставлять в соседние страны. Кроме того, стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества с Евросоюзом в направлении развития зеленой энергетики. Новый энергетический проект Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии, еврокомиссия, грузия - евросоюз