https://sputnik-georgia.ru/20231116/tbilisi-poluchil-spetsialnuyu-nagradu-na-vystavke-v-shveytsarii-284249734.html

Тбилиси получил специальную награду на выставке в Швейцарии

Тбилиси получил специальную награду на выставке в Швейцарии

Премия была вручена в рамках Швейцарской международной выставки отдыха 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T07:30+0400

2023-11-16T07:30+0400

2023-11-16T07:30+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

швейцария

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818351_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_884d8346c0df6d54140548ab47664d0c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилиси стал победителем в номинации "Место назначения, которое нужно открыть" премии Swiss Tourism Awards, прошедшей в ноябре в городе Лугано, сообщил столичный мэр Каха Каладзе. Премия Swiss Tourism Awards вручается в рамках Швейцарской международной выставки отдыха. По словам мэра, данный успех поможет популяризации уникального туристического потенциала Тбилиси. Каладзе отметил, что помимо этого на церемонии, организованной одной из самых крупных медиакомпаний Великобритании – Wanderlust, Тбилиси номинировали как самый желаемый город Европы. Десятки тысяч посетителей из Швейцарии и соседней Италии регулярно посещают Швейцарскую международную выставку отдыха, которая из года в год становится все более важным мероприятием в плане повышения узнаваемости турнаправлений, привлечения внимания путешественников, установления профессиональных связей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси, швейцария, каха каладзе