https://sputnik-georgia.ru/20231116/tbilisi-poluchil-spetsialnuyu-nagradu-na-vystavke-v-shveytsarii-284249734.html
Тбилиси получил специальную награду на выставке в Швейцарии
Тбилиси получил специальную награду на выставке в Швейцарии
Премия была вручена в рамках Швейцарской международной выставки отдыха 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T07:30+0400
2023-11-16T07:30+0400
2023-11-16T07:30+0400
грузия
новости
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тбилиси
швейцария
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилиси стал победителем в номинации "Место назначения, которое нужно открыть" премии Swiss Tourism Awards, прошедшей в ноябре в городе Лугано, сообщил столичный мэр Каха Каладзе. Премия Swiss Tourism Awards вручается в рамках Швейцарской международной выставки отдыха. По словам мэра, данный успех поможет популяризации уникального туристического потенциала Тбилиси. Каладзе отметил, что помимо этого на церемонии, организованной одной из самых крупных медиакомпаний Великобритании – Wanderlust, Тбилиси номинировали как самый желаемый город Европы. Десятки тысяч посетителей из Швейцарии и соседней Италии регулярно посещают Швейцарскую международную выставку отдыха, которая из года в год становится все более важным мероприятием в плане повышения узнаваемости турнаправлений, привлечения внимания путешественников, установления профессиональных связей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, швейцария, каха каладзе
грузия, новости, культура, тбилиси, швейцария, каха каладзе
Тбилиси получил специальную награду на выставке в Швейцарии
Премия была вручена в рамках Швейцарской международной выставки отдыха
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилиси стал победителем в номинации "Место назначения, которое нужно открыть" премии Swiss Tourism Awards, прошедшей в ноябре в городе Лугано, сообщил столичный мэр Каха Каладзе.
Премия Swiss Tourism Awards вручается в рамках Швейцарской международной выставки отдыха. По словам мэра, данный успех поможет популяризации уникального туристического потенциала Тбилиси.
"Данная награда является одним из самых престижных явлений в сфере туризма и гостеприимства. Мероприятие проходит каждый год, и его целью является признать те города или направления, которые содействуют развитию устойчивого туризма и сохраняют собственную материальную или нематериальную культуру", – заявил Каладзе.
Каладзе отметил, что помимо этого на церемонии, организованной одной из самых крупных медиакомпаний Великобритании – Wanderlust, Тбилиси номинировали как самый желаемый город Европы.
"Меня, как мэра этого города и человека, живущего в этом городе, очень радует тот факт, что Тбилиси так успешно знакомится с миром. Я уверен, что наш город посетит много людей. Мы стараемся, чтобы наш город был еще более благоустроенным с исправным общественным транспортом", – отметил Каладзе.
Десятки тысяч посетителей из Швейцарии и соседней Италии регулярно посещают Швейцарскую международную выставку отдыха, которая из года в год становится все более важным мероприятием в плане повышения узнаваемости турнаправлений, привлечения внимания путешественников, установления профессиональных связей.