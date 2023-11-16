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ЦИК Грузии получил несколько наград Международного симпозиума в Лиссабоне
ЦИК Грузии получил несколько наград Международного симпозиума в Лиссабоне
ЦИК Грузия за последние годы показал, что является избирательной администрацией мирового уровня, заявил главы Международного центра парламентских исследований 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T19:26+0400
2023-11-16T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии стала лауреатом сразу трех наград на международном симпозиуме по выборам в Лиссабоне – "Лучшая избирательная администрация года", "Управление выборами" и "Управление конфликтами на выборах" (содействие инклюзивному избирательному процессу). На церемонии награждения, организованной Международным центром парламентских исследований (ICPS) в рамках 19-го Международного симпозиума по выборам, были вручены награды председателю ЦИК Георгию Каландаришвили. По словам главы Международного центра парламентских исследований Мэтт Гокули, ЦИК Грузии получил свою награду заслуженно. "Это всеобщее и международное признание, которого Грузия действительно заслуживает, поскольку ЦИК за последние годы показала, что является избирательной администрацией мирового уровня", – отметил Гокули. Симпозиум проходил в Лиссабоне 14-15 ноября. В симпозиуме приняли участие председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, член ЦИК Давид Киртадзе, директор Центра развития, реформ и обучения избирательных систем Натия Заалишвили. ЦИК Грузии номинировался в пяти номинациях: "Управление конфликтами на выборах", "Доступность для всех", "Вовлечение граждан", "Эргономика выборов" и "Управление выборами". ЦИК Грузии заказал проверку первых электронных выборов в стране >>Каландаришвили выступил с презентацией и ознакомил участников с деятельностью избирательной администрации Грузии. В ходе сессии, посвященной будущему выборов и электронного голосования, он подробно рассказал об опыте в этом направлении и о том, что делает грузинская избирательная комиссия в отношении внедрения технологий. Председатель ЦИК также акцентировал внимание на важности информирования избирателей. Он также рассказал о проблемах, связанных с распространением дезинформации на тему выборов, важности информирования избирателей о избирательных технологиях и важности борьбы с существующими мифами. Церемония вручения Международной избирательной премии уже несколько лет организуется Международным центром парламентских исследований (ICPS) в рамках Международного симпозиума по выборам. С 2013 года Избирательная администрация Грузии завоевала множество наград.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, лиссабон, цик грузии
ЦИК Грузии получил несколько наград Международного симпозиума в Лиссабоне
19:26 16.11.2023 (обновлено: 19:28 16.11.2023)
ЦИК Грузия за последние годы показал, что является избирательной администрацией мирового уровня, заявил главы Международного центра парламентских исследований
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии стала лауреатом сразу трех наград на международном симпозиуме по выборам в Лиссабоне – "Лучшая избирательная администрация года", "Управление выборами" и "Управление конфликтами на выборах" (содействие инклюзивному избирательному процессу).
На церемонии награждения, организованной Международным центром парламентских исследований (ICPS) в рамках 19-го Международного симпозиума по выборам, были вручены награды председателю ЦИК Георгию Каландаришвили.
"Избирательная администрация Грузии получила награды в трех номинациях, в том числе награду за лучшую избирательную администрацию года. Это еще одно международное признание. Получение Избирательной администрацией Грузии столь высокой награды подтверждает, что деятельность Избирательной администрации осуществляется в корректной, справедливой и прозрачной среде, в соответствии с международными стандартами", – сказал Каландаришвили.
По словам главы Международного центра парламентских исследований Мэтт Гокули, ЦИК Грузии получил свою награду заслуженно.
"Это всеобщее и международное признание, которого Грузия действительно заслуживает, поскольку ЦИК за последние годы показала, что является избирательной администрацией мирового уровня", – отметил Гокули.
Симпозиум проходил в Лиссабоне 14-15 ноября. В симпозиуме приняли участие председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, член ЦИК Давид Киртадзе, директор Центра развития, реформ и обучения избирательных систем Натия Заалишвили.
ЦИК Грузии номинировался в пяти номинациях: "Управление конфликтами на выборах", "Доступность для всех", "Вовлечение граждан", "Эргономика выборов" и "Управление выборами".
Каландаришвили выступил с презентацией и ознакомил участников с деятельностью избирательной администрации Грузии. В ходе сессии, посвященной будущему выборов и электронного голосования, он подробно рассказал об опыте в этом направлении и о том, что делает грузинская избирательная комиссия в отношении внедрения технологий.
Председатель ЦИК также акцентировал внимание на важности информирования избирателей. Он также рассказал о проблемах, связанных с распространением дезинформации на тему выборов, важности информирования избирателей о избирательных технологиях и важности борьбы с существующими мифами.
Церемония вручения Международной избирательной премии уже несколько лет организуется Международным центром парламентских исследований (ICPS) в рамках Международного симпозиума по выборам. С 2013 года Избирательная администрация Грузии завоевала множество наград.