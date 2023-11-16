https://sputnik-georgia.ru/20231116/u-predsedatelya-parlamenta-gruzii-poyavilos-dva-novykh-zamestitelya-284271797.html

У председателя парламента Грузии появилось два новых заместителя

У председателя парламента Грузии появилось два новых заместителя

Единственный спикер от оппозиции – Автандил Энукидзе 16.11.2023, Sputnik Грузия

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политика

грузия

новости

георгий кахиани

леван бежашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил двух новых заместителей председателя парламента от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Новыми вице-спикерами стали депутаты Ираклий Чиковани и Георгий Кахиани. Назначение новых вице-спикеров стало возможным после вступления в силу поправок в Регламент парламента Грузии, предполагающих увеличение общего числа вице-спикеров с пяти до семи человек – первый вице-спикер и по три вице-спикера от большинства и оппозиции. Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года>>На сегодняшний день в спикерате парламента заполнена только квота большинства. Единственным спикером от оппозиции является депутат от политической группы "Европейские социалисты" Автандил Энукидзе. Что касается единственной оппозиционной фракции парламента "Единое национальное движение", то ее кандидата на пост вице-спикера Левана Бежашвили блокирует правящая партия на основании своего политического решения. Кандидатура третьего вице-спикера от оппозиции пока не представлена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий кахиани, леван бежашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламент грузии