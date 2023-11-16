https://sputnik-georgia.ru/20231116/u-predsedatelya-parlamenta-gruzii-poyavilos-dva-novykh-zamestitelya-284271797.html
У председателя парламента Грузии появилось два новых заместителя
У председателя парламента Грузии появилось два новых заместителя
Единственный спикер от оппозиции – Автандил Энукидзе 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T20:10+0400
2023-11-16T20:10+0400
2023-11-16T20:10+0400
политика
грузия
новости
георгий кахиани
леван бежашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282965094_0:122:2049:1274_1920x0_80_0_0_3c405ec98e762d4afaa485c976c81e86.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил двух новых заместителей председателя парламента от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Новыми вице-спикерами стали депутаты Ираклий Чиковани и Георгий Кахиани. Назначение новых вице-спикеров стало возможным после вступления в силу поправок в Регламент парламента Грузии, предполагающих увеличение общего числа вице-спикеров с пяти до семи человек – первый вице-спикер и по три вице-спикера от большинства и оппозиции. Депутатам парламента Грузии будут по-новому считать зарплату с 2025 года>>На сегодняшний день в спикерате парламента заполнена только квота большинства. Единственным спикером от оппозиции является депутат от политической группы "Европейские социалисты" Автандил Энукидзе. Что касается единственной оппозиционной фракции парламента "Единое национальное движение", то ее кандидата на пост вице-спикера Левана Бежашвили блокирует правящая партия на основании своего политического решения. Кандидатура третьего вице-спикера от оппозиции пока не представлена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282965094_93:0:1954:1396_1920x0_80_0_0_48864ec553850906cd8af7079214767a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий кахиани, леван бежашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламент грузии
политика, грузия, новости, георгий кахиани, леван бежашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламент грузии
У председателя парламента Грузии появилось два новых заместителя
Единственный спикер от оппозиции – Автандил Энукидзе
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил двух новых заместителей председателя парламента от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Новыми вице-спикерами стали депутаты Ираклий Чиковани и Георгий Кахиани.
Назначение новых вице-спикеров стало возможным после вступления в силу поправок в Регламент парламента Грузии, предполагающих увеличение общего числа вице-спикеров с пяти до семи человек – первый вице-спикер и по три вице-спикера от большинства и оппозиции.
На сегодняшний день в спикерате парламента заполнена только квота большинства. Единственным спикером от оппозиции является депутат от политической группы "Европейские социалисты" Автандил Энукидзе.
Что касается единственной оппозиционной фракции парламента "Единое национальное движение", то ее кандидата на пост вице-спикера Левана Бежашвили блокирует правящая партия на основании своего политического решения. Кандидатура третьего вице-спикера от оппозиции пока не представлена.